La Reyer chiude il 2023 con la vittoria al PalaSerradimigni e il primo posto in classifica

L'Umana Reyer Venezia chiude il 2023 da capolista e avrà nelle proprie mani il titolo di campione d'inverno nell'ultima giornata di campionato. De Nicolao e compagni espugnano con una prova di autorità il PalaSerradimigni: 62-73 il punteggio con cui gli orogranata battono il Banco di Sardegna Sassari.

Ottima la prova difensiva a protezione dell'area, che costringe i sardi a prendersi ben 28 triple, segnandone solo 6, e netto il predominio a rimbalzo (46-32).

Recuperato Spissu, resta ai box Simms, con Spahija che conferma lo starting five delle ultime due uscite.

La partita

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Reyer Venezia) - Parte meglio (5-0) Sassari, De Nicolao sblocca gli orogranata con una tripla dopo 1'30”, quindi, dal 7-3 del 2', l'Umana Reyer alza l'intensità difensiva e arriva un parziale di 0-11 per il 7-14 al 6'. Il Banco torna a segnare dopo oltre 4', si riporta avanti 15-14 all'8'30”, con Wiltjer che si prende le ultime responsabilità offensive di un quarto che si chiude in parità a quota 18.

Gli orogranata si bloccano in attacco in avvio di secondo periodo, con il break sardo di 9-2 che costringe coach Spahija a spendere il secondo time out al 12'30” sul 24-18, visto che, nonostante il 7/10 da 2, ci sono anche un 1/8 da 3 e 5 palle perse. Il primo canestro del quarto, al 13'30”, è proprio una tripla, di Wiltjer, per il 24-21, ma Sassari riesce ad allungare ulteriormente, fino al 28-21 del 16'.

Dopo l'iniziale 2/12 dall'arco, parte però proprio da due tiri pesanti (di Casarin e Tucker) il break finale dell'Umana Reyer (0-13 in poco meno di 3'), che arriva così all'intervallo lungo sul 28-34.

L'approccio degli orogranata al secondo tempo è pressoché perfetto: il margine si allarga prima fino al 28-40, poi, dopo il libero di Tyree che torna a muovere il punteggio di Sassari dopo 5'30”, coach Bucchi deve chiamare time out sul 29-45 al 22'30”, riuscendo a fermare l'attacco dell'Umana Reyer, anche se il Banco si riavvicina solo in parte: a metà quarto è 33-45.

Coach Spahija dà spazio alle rotazioni e Sassari ne approfitta per ricucire ancora un po' (39-47 al 26'30”), anche se riesce a spostare solo parzialmente l'inerzia: Brooks è protagonista nel 39-51 al 27'30”, infine i padroni di casa chiudono il quarto sul 46-53.

Si segna poco anche in avvio di ultimo periodo, con il Banco sul 48-53 al 32', subito ricacciato indietro dalla tripla di Wiltjer, con l'Umana Reyer che poi riallunga sul 51-60 al 34', portando al bonus gli avversari subito dopo e mostrando grande maturità nella gestione, con un ottima capacità di far circolare palla in attacco.

Dopo il secondo time out sardo, al 36', gli orogranata ritrovano la doppia cifra di vantaggio sul 53-64, quindi sul 53-67 al 37'30”, con il seguente antisportivo fischiato a Gentile che chiude virtualmente i conti sul 53-70 di Parks, poi, alla sirena, è 62-73.

Il 2024 degli orogranata inizierà con un doppio match al Taliercio: il 7 gennaio in campionato con Napoli e il 10 gennaio in EuroCup con il Besiktas, sempre con palla a due alle 20.

Il tabellino e gli highlights

Banco di Sardegna Sassari – Umana Reyer Venezia 62-73 Parziali: 18-18; 28-34; 46-53

Banco di Sardegna: Cappelletti 6, Pisano ne, Treier, Tyree 9, Kruslin 2, Raspino ne, Gentile 6, Diop 13, Gombauld, McKinnie 5, Jefferson 15, Charalampopoulos 4. All. Bucchi.



Umana Reyer: Spissu, Tessitori 11, Casarin 5, De Nicolao 6, O'Connell ne, Janelidze ne, Parks 9, Brooks 12, Wiltjer 15, Brown jr. 2, Tucker 13. All. Spahija.

Gli highlights