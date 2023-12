Progetto Reyer, al Taliercio una festa di Natale indimenticabile

Squadra in casa

Grande spettacolo e gioia al Palasport Taliercio nel pomeriggio di lunedì 18 dicembre per la Festa di Natale del Progetto Reyer. Quasi 2000 partecipanti hanno riempito il Palasport con tutto il loro entusiasmo.

Oltre 1000 giovani atleti delle società aderenti al Progetto Reyer sono stati protagonisti dei giochi in campo insieme ai Campioni, in versione natalizia, delle prime squadre Reyer. Ad animare il pomeriggio del Taliercio sono intervenuti anche le mascotte ufficiali della Reyer, il Leo Rey e di Alì Supermercati.



Tante le sorprese come gli spettacolari Dunk Italy che hanno lasciato tutti a bocca aperta con i loro spettacoli, il super tombolone di Natale che ha coinvolto tutti i presenti con premi offerti da Alì Supermercati e tanti regali marchiati Reyer.