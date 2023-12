Troppa Parigi per la Reyer: 100-70 il finale

Dura poco più di un quarto e mezzo la resistenza dell'Umana Reyer sul campo della capolista Paris Basketball. I francesi confermano le qualità che ne stanno contraddistinguendo la stagione, a partire dal miglior attacco di EuroCup, chiudendo virtualmente il match già con un terzo quarto da 36 punti segnati e poi imponendosi alla sirena per 100-70.

Primo tempo

Ottimo l'approccio al match su entrambi i lati del campo da parte degli orogranata, che iniziano con il consueto starting five (Spissu, Tucker, Parks, Simms e Tessitori) e si portano 2-7 al 2'30” poi sul 8-12 al 4'30”, nonostante la difesa intensa di Parigi, che si fa sentire a rimbalzo offensivo ed è letale quando riesce a correre. Al 6' arriva così la parità a 12 e il break francese prosegue fino al 17-13 al 7'. L'Umana Reyer però non molla e, nonostante qualche errore di troppo dalla lunetta, al 9' è sul 19-22, prima di chiudere il quarto in perfetta parità: 24-24. Gli orogranata si riportano avanti di nuovo sul 26-30 al 13', ma i padroni di casa escono bene dal time out, trascinati da un super Hifi. A metà periodo, in rapida successione, arrivano secondo e terzo fallo di Tessitori, entrambi in attacco, con un buon impatto di Wiltjer, che riporta l'Umana Reyer sul 33-34 al 15'30”. Il finale di tempo, però, complice anche il 5/12 veneziano dalla lunetta, è tutto di Parigi, che allunga progrssivamente fino al 51-39 dell'intervallo lungo.

Secondo tempo

Il secondo tempo sembra iniziare bene (tripla di Tessitori per il 51-42), ma la risposta di Paris è un 9-0 (con anche il quarto fallo di Tessitori), che spinge coach Spahija al time out al 22'30” sul 60-42. L'inerzia però non cambia, con i padroni di casa sul 65-44 al 23' e 30” dopo sul 68-46. La difesa orogranata fatica a contenere gli avversari che trovano grande precisione anche dalla distanza, così a metà periodo è 73-49, poi 83-53 al 28', con Paris fino a +32 prima che Wiltjer limi con due triple per l'87-61 al 30'. Anche se nell'ultimo periodo il match ha ormai poco da dire, con il punteggio e il ritmo che si abbassano notevolmente, l'Umana Reyer ha comunque il merito di non mollare, provando quantomeno a limitare il divario, nonostante l'uscita per 5 falli di Tessitori già al 32'30”. Gli orogranata riescono a riavvicinarsi al massimo sul -24 (87-63 al 31', 90-66 al 34'30”) , mentre al 40' è 100-70.

Gli appuntamenti al vertice per l'Umana Reyer ora continuano. Sabato 16 dicembre, alle 20.30, big match nell'anticipo di campionato a Bologna, mentre mercoledì 20 (ore 18.30) gli orogranata saranno di scena a Belgrado, parquet di casa per l'Hapoel Tel Aviv.

Parziali: 24-24; 51-39; 87-61

Paris: Shorts 13, Malcolm 12, Hifi 18, Ward 17, Sy 9, Kratzer 2, Denis, Ngouama 11, Diawara 1, Jantunen 7, Simon 10, Logue. All. Iisalo.

Umana Reyer: Spissu 2, Tessitori 9, Casarin, De Nicolao ne, O'Connell 13, Janelidze ne, Parks 16, Brooks ne, Simms 9, Wiltjer 9, Brown jr. 7, Tucker 5. All. Spahija.