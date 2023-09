Umana Reyer Venezia femminile, ecco l'ultimo colpo di mercato

Umana Reyer Venezia e Basket Roma annunciano in una nota di stampa il passaggio in orogranata di Isabel Hassan, nata a Roma il 14 Giugno 2009 e cresciuta nel vivaio della società capitolina.

Nonostante la giovanissima età, Isabel ha già vinto 2 Scudetti under 15 (2022 e 2023), una medaglia di bronzo all'Europeo under 16 e un campionato di Serie B qualche mese fa. Inoltre, è stata inserita due volte nel miglior quintetto delle finali nazionali under 15, ha già partecipato all'Adidas Eurocamp e ad uno stage JR NBA ad Abu Dhabi (entrambi nel 2023).



Questa operazione è frutto della preziosa collaborazione tra Reyer e Basket Roma, ufficializzata nel maggio 2023 e operativa a 360°, non solo per il settore femminile. "La società orogranata - conclude la nota - coglie l'occasione per ringraziare i dirigenti della società capitolina per aver creduto nel progetto Reyer e alle relative opportunità a beneficio delle giovani atlete"