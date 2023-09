Il red carpet si tinge di orogranata, la Reyer Venezia sfila alla Mostra del Cinema

Il red carpet più prestigioso del mondo si tinge di orogranata. Lo comunica il club veneziano attraverso una nota di stampa. Ieri sera le due prime squadre dell'Umana Reyer Venezia hanno sfilato sul famoso tappeto rosso come le star dei film.

Le "attrici e gli attori del parquet" hanno lasciato da parte per una sera l'uniforme da gioco vestendo abiti da gala rappresentando la propria personalità in un momento magico come quello del red carpet. Una serata voluta dalla società per favorire un momento di team building, in un contesto unico al mondo.



Alcuni accompagnati, altri no, atleti ed atlete hanno mostrato la loro emozione nel vivere questo momento unico in una scenografia magica come quella del Lido di Venezia.

"È straordinario poter vivere questa esperienza con i miei compagni - il commento di Aamir Simms, nuova ala forte orogranata - ci aiuta a fare gruppo e a staccare qualche ora dalla pallacanestro. Sono davvero felice".

Anna Makurat, orogranata da poche settimane, ha partecipato anche alla Regata Storica qualche giorno fa: "È un'altra giornata meravigliosa qui a Venezia, non avrei mai pensato di poter vivere un momento così in vita mia".

"Essere qui è un sogno che diventa realtà - l'emozione di Veljko Perovic, player development coach orogranata - Quando ero giovane in Montenegro vedevo in tv il red carpet del Festival del Cinema di Venezia, è una grande esperienza poter essere qui con tutti i giocatori e mia moglie".

Insieme alle ragazze della prima squadra femminile anche Michele Dall'Ora, assistant coach di Andrea Mazzon: "Questa serata permette di vivere Venezia da un altro punto di vista, è un modo anche per fare squadra con tutti le giocatrici e i giocatori. Questo Club permette a ragazze e ragazzi di fare bellissime esperienze al di fuori del campo da basket, è certamente un valore aggiunto".