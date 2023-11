L'Umana Reyer vince ancora e resta in vetta al Campionato

Squadra in casa

Squadra in casa Reyer Venezia Femminile

L'Umana Reyer gioca una partita bellissima vincendo il big match contro La Molisana Magnolia Campobasso 74-51 e rimane imbattuta e capolista conquistando l'undicesima vittoria consecutiva tra campionato ed Eurocup. Dopo i primi tre quarti all'insegna dell'equilibrio, le orogranata giocano una grande ultima frazione, trascinate da un caloroso pubblico reyerino, che permette loro di portare a casa la vittoria. L'Umana trova tante protagoniste diverse: sugli scudi Kuier (13 punti) Berkani (12 punti), Villa (11 punti) e l'ex Gorini a quota 8 con 100% al tiro.

La partita

E' Fassina a punire subito la difesa molisana con una tripla poi Villa per il 5-2. Gli attacchi di entrambe le squadre sono bloccati con percentuali basse al tiro. Kunayi con la tripla firma il primo vantaggio ospite, 5-7 a 6'15". L'avvio per La Molisana è nel segno di Dedic che segna otto dei primi undici punti. Le orogranata rispondono colpo su colpo con la tripla della capitana Pan che firma il 16 pari dopo dieci minuti di gioco.

Ancora Pan a segno, questa volta da due, ad inizio secondo quarto permettendo alla Reyer di mettere la testa avanti, 18-16. Le squadre lottano sul parquet mettendo in campo grande fisicità. Campobasso non molla ed è continuo botta e risposta tra le due formazioni. Sul finire del primo tempo sono i cinque punti consecutivi di Villa (arrivata a quota 11) a dare quattro lunghezze di vantaggio alle nostre leonesse, 32-28 al 20'.

Al rientro dall'intervallo lungo le squadre continuano a faticare a trovare la via del canestro con tanti errori al tiro. La partita rimane equilibrata con le orogranata che non riescono mai a fare l'allungo definitivo e guidano 41-36. E' poi Berkani a salire in cattedra con due triple che allungano il vantaggio maturato fin qui dall'Umana, 47-40 al 30'.

L'ultimo quarto è un monologo Reyer (27-11 il parziale finale). Fassina e Cubaj ampliano fino al +14, 54-40 con un parziale aperto di 10-0. Dedic prova a scuotere le sue, ma la squadra di coach Mazzon trova tante protagoniste diverse: è infatti Gorini la principale arma offensiva della Reyer con 8 punti nel quarto. L'Umana Reyer scappa via definitivamente e dilaga fino al 74-51 finale.

Le nostre ragazze giocheranno ancora al Taliercio giovedì 23 novembre alle ore 19.30 contro NKA Universitas Peac, per il quinto turno di Eurocup Women.

Il tabellino

Umana Reyer Venezia - La Molisana Magnolia Campobasso 74 - 51 (16-16, 32-28, 47-40, 74-51)



UMANA REYER VENEZIA: Logoh, Berkani 12 (1/4, 3/8), Gorini 8 (1/1, 2/2), Villa* 11 (3/6, 1/1), Nicolodi, Pan 5 (1/1, 1/3), Meldere, Makurat* 2 (1/5, 0/4), Cubaj* 7 (3/4 da 2), Fassina* 8 (0/1, 2/4), Shepard 8 (4/5, 0/3), Kuier* 13 (4/7, 1/1) Allenatore: Mazzon A.

Tiri da 2: 18/34 - Tiri da 3: 10/26 - Tiri Liberi: 8/11 - Rimbalzi: 39 9+30 (Kuier 9) - Assist: 14 (Makurat 5) - Palle Recuperate: 8 (Fassina 3) - Palle Perse: 13 (Kuier 5)



LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO: Kunaiyi-Akpanah* 15 (5/8, 1/1), Narviciute, Kacerik, Vitali, Trimboli* 7 (2/7, 1/1), Giacchetti, Quinonez Mina 7 (1/5, 1/4), Dedic* 16 (4/9 da 2), Srot, Morrison* 4 (1/4, 0/1), Mistinova* 2 (1/6, 0/3) Allenatore: Sabatelli D.

Tiri da 2: 14/40 - Tiri da 3: 3/12 - Tiri Liberi: 14/19 - Rimbalzi: 32 7+25 (Kunaiyi-Akpanah 14) - Assist: 8 (Trimboli 4) - Palle Recuperate: 9 (Kunaiyi-Akpanah 4) - Palle Perse: 15 (Dedic 5)

Arbitri: Centonza M., Roiaz M., Ferrara C.