Serie A1 femminile, l'Umana Reyer comanda: Schio non regge il derby

Grandissima vittoria per l'Umana Reyer che supera 78-68 la Famila Wuber Schio nel derby veneto della seconda giornata del campionato Techfind di serie A1. Le orogranata lottano per quaranta minuti trovando la reazione nel secondo tempo trascinate dagli oltre 2500 cuori reyerini presenti a Palazzo che hanno reso la serata ancora più speciale. Quattro giocatrici in doppia cifra, Martina Fassina top scorer della gara con 22 punti, 5 rimbalzi, 3 assist e 28 di valutazione.

La cronaca (fonte ufficio stampa Reyer Venezia) - L'Umana Reyer inizia con Villa, Fassina, Makurat, Meldere e Cubaj. Alta intensità e grande lotta sul parquet nella prima frazione. Villa e Fassina aprono le danze, ma Schio risponde pronta ed è 4-7 all'8'. Le difese prevalgono sugli attacchi e il punteggio segna 8-9 dopo cinque minuti di gioco. Le orange trovano il primo strappo della gara e si portano avanti 12-21 a fine primo quarto.

Pan prova a scuotere le sue con una tripla, poi è Berkani a servire Nicolodi con una magia per il 17-23 al 13'. La squadra di coach Dikaioulakos continua ad avere in mano l'inerzia della partita, ma la Reyer non molla e rimane attaccata alla gara (23-30 al 15'). Continui botta e risposta tra le due formazioni che danno spettacolo in campo: le scledensi mantengono il vantaggio maturato e chiudono avanti 32-43.



Al rientro dagli spogliatoi le orogranata accorciano le distanze trascinate da Villa che segna quattro punti consecutivi e manda a canestro Fassina per il 38-43. Continua a lottare l'Umana chiudendo le maglie difensive e riuscendo a trovare il primo vantaggio della gara con due triple di Makurat e Fassina che fanno esplodere il Taliercio. Ancora a segno l'ex Fassina con un gioco da tre e Nicolodi dalla lunetta, è poi Reisingerova a chiudere il parziale di 15-0 della Reyer. Makurat da lontanissimo segna sulla sirena, 59-53 dopo trenta minuti di gioco.

L'Umana gestisce il vantaggio

Schio fatica a trovare la via del canestro, mentre l'Umana è scatenata in entrambi i lati del campo e tocca il massimo vantaggio con un grande gioco corale (71-58 a 5.30' dalla fine). Le orange provano a rientrare in partita, ma le orogranata gestiscono il vantaggio fino alla sirena finale. L'Umana Reyer vince 78-68 e si porta a casa il derby veneto.

Il prossimo appuntamento delle nostre ragazze sarà il debutto in Eurocup Women giovedì 12 ottobre alle ore 19.30 contro ZKK Ragusa.

IL TABELLINO

Umana Reyer-Famila Wuber Schio: 78-68 (12-21; 32-43; 59-53)

Umana Reyer: Logoh ne, Berkani, Villa 14, Nicolodi 7, Pan 13, Meldere 4, Makurat 14, Cubaj 4, Fassina 22, D'Este ne, Gorini, Franchini ne All.Mazzon

Famila Wuber Schio: Juhasz 11, Bestagno 12, Sottana 6, Verona, Guirantes 14, Crippa, Chagas ne, Parks 10, Keys 9, Penna, Reisingerova 6 All.Dikaioulakos