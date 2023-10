Serie A1 femminile, è l'ora del Superclassico Umana Reyer-Famila Schio

Debutto stagionale al Taliercio per le leonesse dell'Umana Reyer che, domenica 8 ottobre alle ore 18, sfideranno le campionesse d'Italia della Famila Wuber Schio in un derby superclassico valido per la seconda giornata del campionato Techfind di serie A1.

Nella prima giornata all'Opening Day giocato proprio al PalaRomare di Schio, la squadra di coach Mazzon si è imposta 85-52 con un'ottima prova di squadra contro la neopromossa Battipaglia. Ampia vittoria anche per le scledensi che hanno superato 81-43 Allianz Geas Sesto San Giovanni.

Inoltre, in questa settimana la Famila ha fatto il suo esordio europeo giocando la prima partita in Eurolega vincendo 70-50 tra le mura amiche contro AZS Lublino.

I precedenti



Le due formazioni si sono affrontate ben sei volte nella passata stagione (andata e ritorno in campionato, semifinale Scudetto e finale di Coppa Italia). Il bilancio è a favore delle orange che hanno vinto quattro gare. L'ultima partita giocata tra le mura casalinghe contro le scledensi risale a gara 2 della semifinale Scudetto dove le orogranata si sono imposte 76-51 spinte dai 2500 cuori reyerini presenti a palazzo. Tante le ex della gara: Fassina da un lato, Sottana, Bestagno e Penna dall'altro.

Coach Mazzon

"Sicuramente in questo momento lo sport non è la cosa più importante. Parlare di una partita dopo una tragedia del genere è difficile. Avrei piacere che si creasse un senso di comunità domenica al momento della partita e che le ragazze riuscissero a portare un po’ di serenità in un momento così delicato. Questo è il mio primo pensiero. Per quanto riguarda la gara mi aspetto che le ragazze giochino serene, con determinazione provando a dare il massimo. Devono scendere in campo senza avere ansie e alte aspettative, perchè poi le aspettative sono le cose che ti deludono di più. Sappiamo che giochiamo contro una squadra di Eurolega al completo e molto profonda, abbiamo visto che hanno giocato molto bene al debutto europeo. Dovremo avere l'approccio di giocare una partita serena e felice. Schio ha un grande potenziale offensivo e qualità in ogni ruolo. Le ragazze dovranno essere concentrate per tutti e quaranta i minuti e giocare ogni possesso come se fosse quello decisivo".

Biglietti

Prezzi

Intero – 10,00 euro

Under 24 – Ingresso gratuito

Punti vendita abilitati:

– Reyer Store del Taliercio, dalle 16.30 alle 19.30 da lunedì a venerdì

– rivenditori autorizzati, lista QUI

– online

Navette: grazie alla partnership con l’azienda Brusutti Trasporti per tutta la stagione 2023/24 continuerà ad essere attivo il servizio navetta da Piazzale Roma al Palasport Taliercio prima della partita e il percorso inverso al termine dell’incontro. E’ dunque confermata l’organizzazione di questo servizio gratuito per agevolare tutti gli appassionati provenienti dal centro storico. Servizio navette da P.le Roma al Taliercio: 1° navetta ore 16.35, 2° navetta 17.15, con servizio in direzione contraria al termine della stessa. Il posto a sedere NON è numerato e per accedere al Palasport è possibile esibire il biglietto anche da smartphone.

La partita sarà visibile in chiaro in streaming su LBF TV previa registrazion