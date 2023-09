Serie A1 femminile, l'Umana Reyer parte bene: battuta l'OMEPS Battipaglia

Squadra in casa

Squadra in casa Battipaglia

Buona la prima per l'Umana Reyer Venezia femminile che, nell'Opening Day di Schio della Serie A1 di basket femminile vince nettamente, 85-52 il finale, contro la OMEPS Battipaglia con una grande prova corale.

Cinque giocatrici in doppia cifra (Berkani 18 top scorer del match), 18 assist di squadra e 62% da tre (10 su 16).

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Reyer Venezia) - L'Umana Reyer senza Santucci (infortunio al crociato), Shepard (una distorsione alla caviglia sx le ha impedito di disputare i Playoff WNBA. I tempi di recupero verranno valutati giornalmente) e Kuier (impegnata in WNBA). Battipaglia priva di Mbandu. Lo starting five orogranata è composto da: Villa, Fassina, Pan, Makurat e Cubaj.

La capitana Pan sblocca la gara, poi Cubaj e Fassina per il 6-0 Reyer che trova il primo strappo conducendo 14-6 dopo i primi cinque minuti di gioco. Battipaglia alza l'intensità in difesa impedendo alla squadra di coach Mazzon di segnare per tre minuti e si riporta sotto 19-13 a fine primo quarto.

L'Umana cambia marcia ad inizio secondo quarto guidata da Fassina che tocca la doppia cifra (31-18 al 14'). Fa il suo esordio nella partita ed in serie A1 Emma D'Este che segna i suoi primi quattro punti. A metà tempo le orogranata sono avanti 44-25.

Sono le difese a prevalere sugli attacchi nella prima metà del terzo quarto, la Reyer continua a gestire il ritmo della partita: 64-43 al 30'. Negli ultimi dieci minuti di gioco le orogranata mettono definitivamente in ghiaccio la gara. L'Umana Reyer vince 85-52.

Le parole di coach Andrea Mazzon

"Sono soddisfatto, è la prima partita di una lunga stagione e ci serve ancora tempo. Abbiamo fatto vedere cose buone e dobbiamo migliorare su altre. Credo che abbiamo fatto una conoscenza reciproca rompendo piano piano il ghiaccio. Il problema principale è che siamo fuori condizione, aspettiamo con pazienza il rientro di Jessica e Awak ma ci vorrà tempo. Ci sarà anche la finestra FIBA a novembre quindi ci vorrà un po' prima di vedere al meglio la squadra. Continuamo a lavorare"

IL TABELLINO

OMEPS Battipaglia- Umana Reyer Venezia 52-85 Parziali: 13-19; 25-44; 43-64

O.ME.P.S. Battipaglia: Franova 2, Lombardi 5, Seka 5, Potolicchio 3, Chiovato 2, Monteiro 2, Mastursi, Milani 10, Johnson 13, Ferrari 10 All.Maslarinos

Umana Reyer: Logoh 2, Berkani 18, Gorini 10, Villa 6, Nicolodi 1, Pan 9, Meldere, Makurat 12, Cubaj 11, Fassina 10, D'Este 6 All.Mazzon