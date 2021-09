Supercoppa, la Reyer Venezia batte la Virtus Bologna e vola in finale: cronaca e tabellino

Leonesse in finale di Supercoppa italiana di Basket Femminile ! Al termine di una battaglia punto a punto le Campionesse d’Italia della Umana Reyer Venezia superano la Virtus Segafredo Bologna al PalaRomare di Schio. Domani finalissima, sempre a Schio contro la vincente tra Wuber Famila e Passalacqua Ragusa.

La partita. Parte forte, fortissimo Bologna e sorprende Venezia sotto tutti i punti di vista. Le Vu nere al femminile giocano un primo quarto al fulmicotone chiudendo la frazione avanti di 6. Decisive in questa fase del gioco Barberis e Dojkic molto precise al tiro.

Nel secondo quarto la Reyer abbozza una reazione ma la Virtus riesce a controllare il gioco, soprattutto sotto le plance e a colpire con efficacia di rimessa. Si va al riposo sul 28-37, il massimo vantaggio per le emiliane.

Al ritorno sul parquet dalla pausa salgono in cattedra Martina Bestagno e Gintar? Petronyte che impogno al match un ritmo forsennato costringendo la Virtus, con minori rotazioni a disposizione a subire la rimonta e a caricarsi di falli. La frazione si chiude con più 12 per Venezia che a 3:51' effettua il sorpasso decisivo, Il tempo finisce 50-47 per la Reyer.

Nel quarto finale Venezia controlla con autorevolezza ed allunga, soprattutto nel minuto finale fino a +8. Della Carangelo i tiri liberi finali che fissano il punteggio sul 69-61.

Il tabellino ufficiale di Umana Reyer Venezia-Segafredo Virtus Bologna 69-61. Parziali: 17-23; 11-14; 22-10; 19-14

Umana Reyer Venezia: Bestagno 19, Pan 2, Anderson 12, Petronyte 17, Attura 4, Carangelo 7, Madera 6, Smorto 0, Camporeale ne, Penna 2. Allenatore: Massimo Romano

Segafredo Virtus Bologna: Tassinari 3, Tava 5, Barberis 6, Dojkic 14, Battisodo 17, Pasa 11, Laterza 5, Curti ne, Bassi ne, Zandalasini ne. Allenatore: Lino Lardo