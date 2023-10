Eccellenza, lo Spinea vince a Oderzo 1-0 e si rilancia

LIVENTINA OPITERGINA - SPINEA 0-1

Liventina Opitergina: Vidizzoni, Salviato (39' pt Saramin), Rosina, Cotali, Benedetti, Pellegrini, Tagliapietra, Akafou (43' st Lo Casto), De Martin, Dell'Andrea (37' st Serafin), Crivaro. All. Bodo.

Spinea: Keber, T. Busatto, Porcino, Minio (30' st Beniamin), Zanon, Donè (1' st Taddia), Riccato (22' st Penzo), Manente, Gemelli, Peresin (38' st Coppola), Cendron (13' st Bezze). All. Modanese.

Arbitro: Trombello di Como (assistenti Bacelle di Padova e Covolan di Conegliano).

Reti: st 41' Bezze.

Note: ammoniti Minio, Zanon, Cendron, Dell'Andrea, Akafou. Recuperi pt 2', st 4'. Angoli 2-4. Spettatori 300 circa.

Oderzo. Vittoria preziosa per lo Spinea che sbanca lo stadio Opitergium grazie al gol di Bezze nel finale, mandando al tappeto la Liventina Opitergina. Successo decisamente di corto muso della formazione gialloblù che ha lasciato il pallino del gioco ai padroni di casa per poi colpire nel momento topico.

Divisa bianca per la LeO, in campo con il solito 4-3-1-2: Tagliapietra gioca da mezzala a destra con Akafou dall'altra parte, Cotali vertice basso del centrocampo mentre più c'è Dell'Andrea. Modulo speculare per lo Spinea in completo gialloblu, Peresin fa da rifinitore dietro Cendron e Gemelli. Subito al 2' colpo di test in lob di De Martin, Keber battezza fuori la palla che invece va a sbattere sul palo, riprende Crivaro ma è in posiione di fuorigioco. All'8' cross di Minio, stacco di testa vincente di Cendron, anche lui è però in offside. Al 12' De Martin va a terra nell'area gialloblu, chiede il rigore invano per un contatto che in effetti pareva esserci. Lo Spinea torna a farsi rivedere con un tiro di Peresin dai 25 metri, Vidizzoni blocca a terra. Poco dopo tenta la fortuna Riccato con una bella conclusione dalla stessa distanza, palla larga non di molto. Al 22' nuove proteste LeO per un possibile fallo da rigore su De Martin, solo angolo per l'arbitro. Al 27' cross col contagiri di Rosina per Crivaro che ha tempo e spazio, la sua incornata termina però sul fondo. La partita si addormenta con il passare dei minuti, solo al 45' si segnala un colpo di testa di Gemelli su un corner, in ogni caso fuori.

Dopo l'interva llo lo Spinea si ripresenta con Taddia al posto di Donè in difesa. Il match riparte sulla falsariga del primo tempo: ritmi non brillantissimi, tanti errori in fase di impostaione, LeO che prova a fare di più ma senza la convinzione necessaria. Al 17' traversone di Dell'Andrea per Tagliapietra che però al volo svirgola completamente la conclusione. Al 20' cross di Rosina, De Martin appostato sul secondo palo di testa non colpisce lo specchio. Lo Spinea attende in difesa ma non disdegna di ripartiere in contropiede: al 29' cross di Penzo, Bezze di testa non ci arriva per un soffio. I gialloblu al 41' vanno in vantaggio con Bezze che approfitta di un regalo della difesa locale, arriva solo davanti al portiere e, pur cadendo al momento del tiro, riesce a insaccare. occsionissim l 48' con Lo Csto che da dentro l'area tira fuori di pochissimo.