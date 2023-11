Augusto Davanzo riparte dal Città di Caorle-La Salute: il club litoraneo ha deciso di affidarsi a lui per inseguire l'obiettivo salvezza dopo l'esonero arrivato la scorsa settimana per Andrea De Cecco.





Classe '76, ex centrocampista, Davanzo nella passata stagione è subentrato in corsa sulla panchina del Sandonà, arrivando in sesta posizione. Con lui a Caorle arriva anche il vice allenatore Marco De Nobili.