Prima Categoria, lo Jesolo vince 1-0 sul Teglio Veneto e sale in cima al girone H

TEGLIO VENETO - JESOLO 0-1

Teglio Veneto (4-3-3): Cesco, Sut, Benvenuto, Infanti, Bravo, Bortolussi (Milanese), Ciol, Favret (Ruffato), Segatto (Geromin), Michielon, Moudder. All. Conversano.

Jesolo (4-2-3-1): Berto, Benedet (Follador), Ferro, Franzin, Franceschetto, Vio (Loschi), Lima, Tonon (Moro), Miolli (Basso), Serafin, Tamba (Teso). All. Soncin.

Reti: 3' Serafin.

Arbitro: Frasson di Castelfranco.

Note: espulsi Moudder al 17' del pt per gioco violento e Morassutti al 47' del st per proteste. Ammoniti Benedet, Miolli, Benvenuto. Angoli 2-5. Recuperi pt 3', st 5'. Spettatori 250 circa.

Teglio Veneto. Lo Jesolo vince 1-0 a Teglio Veneto nell'anticipo e sale in vetta al girone H almeno per 24 ore: ai nerazzurri basta il gol lampo di Serafin per avere ragione di un Teglio in 10' per 4/5 della partita. Con un avvio sprint la squadra di Soncin trova l'1-0, ha un uomo in più ma poi rinuncia a giocare lasciando aperta la partita fino all'ultimo. Il Teglio invece subisce la prima sconfitta stagionale: pesa come un macigno l'espulsione di Mouedder, in ogni caso i granata hanno lottato senza però creare mai un'occasione limpida.

Maglia bianca per il Teglio Veneto, schierato da mister Conversano con il 4-3-3: out parecchi titolari, su tutti Mazzapica e Cicuto, in campo gioca Segatto da punta centrale con Ciol e Mouedder, Infanti invece è il vertice basso del centrocampo. Divisa classica nerazzurra per lo Jesolo, disposto con il 4-2-3-1: punta Miolli, rifinitore Serafini, larghi Tamba e Tonon. Passano tre minuti e lo Jesolo si porta già in vantagio, Serafin libero sul centro-sinistra infila da pochi passi Cesco sfruttando l'assist di Miolli. Il Teglio dopo l'avvio shock prova a reagire, Mouedder 10' sbaglia però il cross. Al 12' tiro dal centro destra di Lima, Cesco ci mette una pezza e mette in corner, due minuti invece dopo Miolli va vicinissimo al raddoppio in mischia. Al 17' il Teglio si ritrova in inferiorità numerica: su un palla alta Mouedder allarga il braccio e colpisce al volto Benedet in modo involontario, l'arbitro tra lo stupore generale estrae un cartellino rosso a dir poco affrettato. Nonostante l'inferiorità numerica i padroni di casa restano sul pezzo: al 23' Segatto ha spazio, arriva dal limite dove però tira fuori di poco. Al 33' stop di petto di Cesco, palla a Ferro che carica il destro, potente ma centrale: Cesco respinge. I nerazzurri spingono per trovare il raddoppio: due minuti dopo destro dal limite di Tamba, palla larga di un soffio. Al 40' punizione dal centro-destra di Favret, Berto in uscita alta va a vuoto, Bravo sul secondo palo da posizione defilata tira sul fondo.

Nel secondo tempo non cambia il motivo della partita, con lo Jesolo che prova a gestire il punteggio affidandosi ai lunci lunghi per Miolli mentre il Teglio nonostante l'inferiorità numerica resta in ogni caso propositivo. I padroni di casa dopo pochi minuti hanno un calcio di punizione a favore dai 20 metri, tira Favret, para a terra Berto. Lo Jesolo in contropiede al 16' spreca il gol del 2-0: cross basso di Follador, Miolli in spaccata sul secondo palo a porta vuota clamorosamente mette sul fondo. Il Teglio prova a sfruttare alcune occasioni sui calci piazzati, la migliore arriva, quando su un corner battuto da Favret, Michelon da tre metri non riesce a trovare la deviazione vincente. Nonostante il forcing finale, eccetto su un tiro di Geromin su cui si distente, Berto non viene più di tanto sollecitato e blinda la porta fino al triplice fischio.