Serie D, Tommaso Carli approda al Mestre

Secondo movimento di mercato per il Mestre che ingaggia Tommaso Carli: attaccante, classe 2002, arriva dal Sandonà.



Cresciuto nei settori giovanili di Don Bosco e Pordenone, l'anno scorso si è messo in mostra con 9 gol in 33 presenze nel torneo di Eccellenza.



Inoltre, secondo indiscrezioni, gli arancioneri avrebbero trovato l'accordo anche con il trequartista brasiliano Gabriel Leite Borges: classe '95, in Italia ha giocato con Luparense, Trento e Ambrosiana