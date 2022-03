La Clodiense spicca il volo

I ritmi non sono alti in apertura e, ciò che di più sorprende, è l'abilità dei veronesi nell' accorciare gli spazi e nell' imbrigliare soprattutto Fasolo e Calabrese : per vedere un tiro in porta bisogna aspettare il 16' con la conclusione di Finazzi che lambisce il palo. Al 28' è Nicola Boscolo Bisto a proporsi per il tiro, agevolato dal tocco arretrato di Kaptina, ma il fendente termina di poco fuori con Aldegheri fermo. Il gol arriva al 34' : perfetto calcio di punizione a rientrare di Calabrese, parabola arcuata che vede la deviazione di Mboup che sale più alto di tutti. Al 44' Rossi chiede il cambio e l' ingresso di Tronco, giocatore con spiccate caratteristiche offensive, fa capire quali sono le aspettative di chi è intenzionato ad andarsi ad agguantare il pareggio.

La ripresa

In effetti a giocar meglio la parte iniziale della ripresa è proprio la formazione che deve recuperare : per i padroni di casa da segnalare il calibrato assist, al 12', di Calabrese per Buongiorno che non riesce però a deviare verso la porta. Baldani, sempre molto energico negli interventi, aiuta anche nella fase propositiva ma finisce per concedere quelli spazi che Calabrese cerca di concretizzare : al 21' il fantasista libera bene il sinistro ma la difesa mette in angolo. Caldiero vicino al pari al 27' : Zerbato difende bene la sfera sul versante di sinistra e centra per il neo entrato Moscatelli che mette fuori. Da un paio di minuti Andreucci si era cautelato con l' inserimento di Casarotto al posto di Calabrese, nulla cambia invece dal punto di vista tattico con l' ingresso di Di Maira che, dopo un bel tiro al volo di Baldani, realizza la sua terza rete consecutiva al 38' andando praticamente a chiudere il match. Nell' occasione sono state parecchie le proteste veronesi per una presunta carica al portiere Aldegheri che, nell' episodio, ha invece la responsabilità di non aver presidiato bene l' area piccola di rigore visto che Mboup, che lo va a contrastare, lo fa praticamente a pochi centimetri dalla riga di porta. Nel finale nessun grattacapo per la retroguardia granata nonostante l' evidente atteggiamento battagliero degli avversari. La gara si conclude con i tifosi che osannano il presidente Ivano Boscolo Bielo visto che, anche senza stop dell' Arzignano, il sogno è a portata di mano.