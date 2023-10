Coppa Italia Serie D, l'Union Clodiense liquida 1-0 il Ravenna e passa il turno

UNION CLODIENSE – RAVENNA 1-0

MARCATORI: 7’ Sinani

UNION CLODIENSE: Fall, Bonetto, Cucciniello (46’ Sinn), Buratto, Bonetto (70’ Munaretto), Salvi, Manfredonia (70’ Serena R.), Burraci, Sinani (64’ Aliu), Rabbas (86’ Beltrame), Cescon. A disposizione: Franzini, Serena F., Pellizzari, Semenzato. Allenatore: Antonio Andreucci.

RAVENNA: Rossi, Paccagnini (78’ Fiori), Spezzano (46’ Mancini), Boccardi, Gobbo, Calandrini (78’ Ravaglia), Sare, Alluci, Zattini (70’ Marino), Sabbatani (65’ Vinci), Varriale. A disposizione: Cordaro, Drapelli, Cortesi, Correnti. Allenatore: Massimo Gadda.

Ammoniti: Boccardi, Zattini, Salvi

Recupero: 1 e 4

Ad Abano grazie a un gol lampo di Sinani l'Union Clodiense batte 1-0 il Ravenna e passa il turno in Coppa Italia, accedendo così ai sedicesimi di finale. Parecchii turnover per i granata di Andreucci che già al 7' sono in vantaggio grazie a Sinani che evita la marcatura della difesa e infila Rossi. Al 20' va vicino al raddoppio Rabbas che proprio sul più bello viene chiuso. Nel secondo tempo al 5' va vicino al raddoppio Sinani, ci mette una pezza Rossi. Il Ravenna prova poi ad alzare il baricentro, creando però nel concreto pochi problemi a Fall che blinda la porta.