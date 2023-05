Cosenza-Venezia 1-1, le dichiarazioni post partita di Joronen e mister Vanoli

Impegnato in trasferta contro il Cosenza, il Venezia raccoglie un punto allo Stadio San Vito con l’1-1 ottenuto nella Giornata 36 del campionato di Serie B 2022/23. Le speranze dei lagunari vengono accese dalla rete di Joel Pohjanpalo nel primo tempo, ma i cosentini rimediano con il gol di Christian D’Urso al 90’.



Il tecnico del Venezia Paolo Vanoli e il portiere Jesse Joronen hanno così commentato l'esito del match.



Paolo Vanoli: “In queste ultime fasi del campionato ogni punto portato a casa è positivo, perché la salvezza non è ancora certa e bisogna essere concreti. Sapevamo benissimo cosa avrebbe comportato giocare qui a Cosenza, squadra che conta su un allenatore che sta dando davvero speranza e voglia di lottare ai propri giocatori, come cerco di fare anche io con i miei. Sapevo che al San Vito sarebbe stata una partita totalmente diversa dalle ultime, devo fare un applauso ai miei ragazzi, che hanno saputo soffrire e resistere. Siamo stati attenti, ma avevamo più palleggio del Cosenza, palleggio che non abbiamo sfruttato. Abbiamo avuto diverse occasioni di gestire meglio la palla, soprattutto nel primo tempo, nel secondo tempo ci ha invece traditi la voglia di portare a casa il risultato. Abbiamo incontrato una formazione in ottima condizione, ostica in casa, ma possiamo andarcene a testa alta. Adesso bisogna focalizzarsi sull’impegno casalingo contro il Perugia, altrettanto ostico, perché in lotta per evitare la retrocessione. Anche in questo caso, ci servirà un gioco diverso e molta determinazione”.



Jesse Joronen: “Il punto di oggi è veramente importante per noi, merito di tutta la squadra, che ha fatto un grande sacrificio, mettendo a frutto tutto l’impegno in settimana. Cerco sempre di dare il mio contributo per aiutare la squadra. Giornate come oggi rappresentano veramente un risultato collettivo, a livello mentale è difficile raccogliere punti in casa del Cosenza, ma noi non volevamo assolutamente tornare a Venezia senza un bottino. Dovremo portare questo spirito anche contro il Perugia, in casa, in cui potremo nuovamente contare sui nostri tifosi, che ci stanno fornendo un aiuto preziosissimo con il loro sostegno”.