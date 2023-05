Eccellenza, è addio tra il Favaro e mister Nardo

L’ASD Calcio Favaro 1948 e il tecnico Luca Nardo comunicano consensualmente che non proseguiranno il rapporto di collaborazione per la stagione 2023/24. A nome di tutta la Società, il Direttore Sportivo dott. Igor Pizzigati esprime tutta la stima e tutto l’apprezzamento per Mister Nardo che ha contribuito in modo determinante alla crescita progressiva della squadra culminata con la conquista della Coppa Veneto. Un grande allenatore per il quale le porte del Calcio Favaro rimarranno sempre aperte.

Tutta la società A.S.D Favaro 1948 augura il meglio per il proseguo calcistico dell'allenatore Luca Nardo