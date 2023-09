Rinforzo in attacco per il Sandonà che si è assicurato Andrea Dordit, giocatore nelle ultime tre stagioni alla Liventina: nell'ultima ha segnato 3 gol in 24 presenze.



Classe '98, ex Venezia giovanili, ha sempre giocato in Eccellenza: Real Martellago, Calvi Noale, Union Pro e come detto Liventina le tappe delle sua carriera.