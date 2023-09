Eccellenza, il Sandonà supera 2-0 il CLS

SANDONA’ - CITTA’ DI CAORLE LA SALUTE 2-0

RETI: pt 6’ Fortunato; st 17’ Berardi.

SANDONA’ 1922: Noè, Donadello, Santarcieri, Granzotto, Fortunato, Pasian, Soncin, Di Sopra, Berardi (st 34’ Dordit), Mazzon (st 15’ Corò / 41’ Crescente), Angi (st 7’ Semenzato). All. Alessandro Bisiol.

CITTA’ DI CAORLE-LA SALUTE: Memo, Fiore (st 30’ Stefani), Cadamuro, Seno (st 24’ Peresin), Uliari, Teso, Livotto, Bravo, Dariol, Telesi, Brunelli (st 21’ Pasqual). All. Andrea De Cecco.

ARBITRO: Bogo di Oristano (Bortoluzz di Conegliano e Turchetto di Mestre)

NOTE. Espulsi st 40’ Santarcieri per doppia ammonizione, Granzotto e Pasqual per comportamento non regolamentare, l’allenatore De Cecco per proteste. Ammoniti: Donadello, Crescente, Pasian, Livotto. Bravo, Peresin.

Il Sandonà sconfigge per la seconda volta nella settimana il CLS incamerando la prima vittoria in campionato. Gara nel complesso equilibrata con i biancocelesti in vantaggio sin dai primi minuti, litoranei che attccanno ma falliscono un rigore con un rigore con Bravo. Berardi nel secondo tempo raddoppia e allarga un solco che gli ospiti non sono stati più in grado di coprire. Da segnalare il nervoso finale con tre giocatori espulsi più mister De Cecco.

Il Sandonà è partito con il vento in poppa tanto che ci ha pensato capitan Fortunato a gonfiare la rete ospite dopo solo sei minuti: conquistato un pallone al limite dell’area, si è accentrato per poi far partire un tiro apparentemente alla portata del portiere Memo, che però si è lasciato sfuggire il pallone raccolto poi in fondo alla rete. Poco dopo è ottima l’occasione che capita a Mazzon, il pallone in profondità vede però l’attaccante allargarsi troppo, facile per Memo chiudergli lo specchio della porta. CLS che reagisce con veemenza. Al 26’ perfetta imbucata centrale per Dariol, a tu per tu con Noè in uscita, l’attaccante perde l’attimo e il portiere gli chiude lo specchio della porta per poi vedersi anticipare da Granzotto. Soffre il Sandonà che fatica a distendersi in avanti, Alla mezzora Seno anticipa tutti di testa, il pallone termina fuori di poco. CLS che si rende pericoloso anche poco dopo, quando su un traversone Brunelli manca di poco la deviazione sul secondo palo.

Anche la ripresa inizia a buon ritmo con Dariol che impegna subito Noè dalla distanza. Sul fronte opposto anche Memo deve intervenire su una conclusione di Di Sopra salvando in corner. Al 5’ Bravo viene atterrato in area, per l’arbitro Bogo vi sono gli estremi per il calcio di rigore. E’ lo stesso capitano locale che dal dischetto cerca il pareggio, ma il suo forte tiro centrale sorvola la traversa. Corre ai ripari Bisiol inserendo prima Semenzato al posto di Angi e poi Corò al posto di Mazzon. Al 16’ la difesa sandonatese si fa sorprendere su un corner battuto da Bravo, il colpo di testa di Seno vede il pallone lambire il palo. Un minuto dopo è micidiale Berardi, infilandosi tra due difensori si presenta solo davanti a Memo non lasciando scampo al portiere ospite. De Cecco inserisce Pasqual per Telesi per cercare di rinvigorire un attacco che non sembra trovare le giuste soluzioni in avanti. La gara si incattivisce un po' ed in un parapiglia a centrocampo Santarcieri e Bravo rimediano un cartellino giallo. Alla mezzora è Fortunato a tentare la conclusione su punizione, para Memo. Gara che non riesce a stemperare la tensione tanto che ogni fallo è occasione di discussione tra i giocatori in campo. Al 40’ un intervento rude di Santancieri nei pressi della panchina ospite vede accendersi una mischia: Bogo allontana prima Santarcieri autore del primo fallo affibbiandogli il secondo giallo, poi è la volta di Pasqual che h spinto Santarcieri con un colpo di petto, al cui rosso si è aggiunto quello al biancoceleste Granzotto. Infine è stata la volta del tecnico De Cecco per proteste. Nei minuti finali non accade praticamente più nulla.