Eccellenza, il Sandonà viene sconfitto dal Conegliano

CONEGLIANO – SANDONA’ 2-0

RETI: pt 42’ Doria; st 21’ Vuanello.

CONEGLIANO Rallo, Facioni, Magli (42’ Masoch), Perosin, Sommacal, Mosca, Faraon (st 30’ Floris), Doria (st 32’ Granziera), Urbanetto (st 19’ Vuanello), Cima (st 35’ Cais), Dassiè. All. Stefano Andretta.

SANDONA’: Moro, De Stefani, Pasian, Granzotto, Fortunato (st 12’ Martini), Donadello (st 43’ Bisiol Achille), Mazzon, Soncin (st 38’ Di Sopra), Berardi, Scroccaro, Crivaro (st 38’ Mulualem). All. Alessandro Bisiol.

ARBITRO: Taouli di Vicenza (Turchetto di Mestre e Tortomasi di Castelfranco Veneto)

NOTE – Ammoniti: Perosin, Cais, Berardi, Soncin.

Il Sandonà cade 2-0 a Conegliano, battuto dell’ex Andretta: continua il momento no dei biancocelesti che nelle ultime cinque partite hanno conquistato solo un punto.

Conegliano che ha cercato sin dai primi minuti di mettere in difficoltà il Sandonà. E’ dei biancocelesti però il primo tentativo di conclusione, al 9’ il tiro di De Stefani termina alto sulla traversa. Al 23’ rbanetto vince un rimpallo ai limiti dell’area, il suo rasoterra termina a lato sulla destra della porta difesa da Moro. Lo stesso difensore pochi minuti dopo è costretto a respingere con difficoltà un traversone teso di Faraon. Sandonà che fatica a servire le proprie punte, al 27’ è Soncin a cercare la battuta dalla distanza, pallone che termina alto sulla traversa. Al 32’ nuovo traversone in area sandonatese, Moro respinge corto il pallone a mezza altezza è perfetto per la testa di Doria la cui deviazione con Moro fuori causa termina a lato. Al 42’ lo stesso Doria conquista caparbiamente un pallone al limite dell’area, la difesa non chiude e il numero otto di casa fa partire un tiro potente che s’insacca sotto la traversa.

Nella ripresa si attende la reazione sandonatese. All’8’ è Scroccaro ad incunearsi sulla sinistra, da posizione angolata fa partire un rasoterra che il portiere Rallo riesce a respingere. Al 14’ Urbanetto cerca il tiro dal limite dell’area, respinge Moro. Al 18’ dopo un’azione prolungata è Scroccaro a cercare la conclusione da fuori area, pallone che termina fuori. Al 21’ arriva il raddoppio: errore in disimpegno della difesa sandonatese, s’invola sulla sinistra Magli, il cui tiro viene respinto da Moro, fuori area sul fronte opposto arriva Vuanello che di potenza insacca pochi minuti dopo essere subentrato. De Stefani in due occasioni cerca la conclusione, fa buona guardia Rallo. Al 42’ affondo di Mazzon sulla destra, il suo tiro sul primo palo è respinto da Rallo, nella mischia successiva per ben due volte Mulualem cerca di ribadire in gol, ma la difesa fa argine e anche questa volta il Sandonà rimane a secco. Finisce così 2-0 per il Conegliano.