Eccellenza, il Sandonà vince 4-2 ad Oderzo e rinforza il primato in classico

LIVENTINA OPITERGINA - SANDONA' 2-4

Liventina Opitergina (4-3-1-2): Vidizzoni, Saramin (47' st Salviato), Basei (44' st Tagliapietra), Cotali, Benedetti, Pellegrini, Serafin (14' st Akafou), Fuxa (37' st Lo Casto), De Martin, Crivaro, Gurnari (28' st Dell'Andrea). All. Bodo.

Sandonà (3-5-2): Noè, Mazzon, Santarcieri (11' st Crescente), Abcha, Fortunato (39' pt Martini), Pasian, Soncin, Di Sopra (28' st De Stefani), Berardi, Scroccaro, Angi. All. Bisiol.

Arbitro: Zaccheria di Legnago (assistenti Tinazzo di Rovigo e Lorenzin di Castelfranco).

Reti: st 3' e 22' Berardi, 18' Crivaro, 29' Martini, 40' Cotali, 50' De Stefani.

Note: ammoniti Cotali, Serafin, Martini, Soncin. Angoli 2-1. Recuperi pt 2', st 5'. Spettatori 300 circa.

Oderzo. Il Sandonà vince 4-2 con la Liventina Opitergina e rafforza il primato in classifica, andando a +3 sul Liapiave. Primo tempo a reti bianche, nella ripresa si scatena l'ex Berardi con una doppietta e mettono il loro sigillo i giovani Martini e De Stefani. Nel mezzo le due reti dei padroni di casa che avevano temporaneamente pareggiato.

Divisa rossoverde per la LeO, schierata da mister Bodo con il solito 4-3-1-2: rispetto alla squadra che ha vinto a Mansuè giocano dal 1' Basei, Gurnari e Serafin. Magmlia biancoceleste tradizionale per il Sandonà, in campo con il 3-5-2: Abcha, Santarciari e Pasian in difesa, esterni Mazzon e Angi, davanti Scroccaro a supporto di Berardi. Tanti gli ex sia della Liventina che nell'Opitergina per la formazione sandonatese. Palla gol al 9', cross basso di Di Sopra per Berardi che da ottima posizione tira però alto. La risposta della LeO è affidata all'azione di Crivaro che punta Pasian, prova poi il tiro ma Noè si allunga e blocca. Al 23' azione insistita di Basei che partendo da dietro arriva fino al limite dell'area, il suo sinistro termina però abbondantemente alto. E' una partita che fatica a decollare, le due squadre sono molto attente a non scoprirsi e l'arbitro oltretutto fischia tantissimo. Al 36' possibile contropiede tre contro uno della LeO, Crivaro però sbaglia il passaggio decisivo per De Martin, bloccato in modo decisivo da Santarcieri. Tre minuti dopo grave perdita per il Sandonà che è costretto a cambiare capitan Fortunato causa infortunio, al suo posto il giovane Martini. Nei minuti di recupero i biancocelesti vanno a un passo dal gol: traversone di Berardi, sul primo palo irrompe Di Sopra che di testa però manda a lato. Finisce così la prima frazione di gioco.

Pronti via e il Sandonà si porta avanti: sugli sviluppi di un calcio di punizione sulla trequarti Soncin mette in mezzo per l'ex Berardi che con una bella girata insacca alla destra di Vidizzoni. All'8' piazzato per la LeO sulla fascia destra, Noè non perfetto e sbaglia l'uscita, nessuno ne approfitta e palla spazzata in corner. Al 12' azione personale di Mazzon che percorre palla al piede la fascia destra, rientra sul sinistro e calcia, Vidizzoni blocca sicuro. La Leo al 18' pareggia i conti: cross dalla destra di Fuxa e stupenda incornata di Crivaro che piazza la palla alla destra di Noè, proteso invano. Dura pochissimo l'1-1: al 22' Soncin imbecca perfettamente Berardi che si inserisce e incrocia in rete il destro a mezza altezza, sfruttando l'immobilismo della difesa locale. Il Sandonà al 27' va a un passo dal terzo gol con Angi che arriva a tu per tu con Vidizzoni, il quale di piede riesce a parare il tiro. Poco male perchè i biancocelesti due minuti più tardi trovano la terza rete: Martini dal limite prende la mira e piazza il destro rasoterra a fil di palo. A cinque minuti dalla fine si riapre il match quando Cotali di testa insacca una punizione calciata da Dell'Andrea. I padroni di casa premono nel recupero ma al 50' subiscono il gol del KO da De Stefani che avanza fino al limite dell'area ed esplode un gran destro che fa esplodere i tifosi biancocelesti.