Eccellenza, programma e arbitri di oggi

Secondo turno infrasettimanale del 2023 per il campionato di Eccellenza che tra oggi pomeriggio e sera vedrà impegnate le cinque squadre veneziane. La prima a scendere in campo sarà la Calvi Noale: alle 15 la squadra di Pulzetti, reduce dal poker incassato a Camposampiero, cercherà di rialzare la testa con il Liapiave. Alle 20 ecco lo Spinea che dopo aver conquistato 7 punti in 3 partite se la vedrà con il Treviso, squadra che non bisogno di grandi presentazioni.

Alle 20.30 in campo le altre tre. Match da ultima spiaggia per la Robeganese che giocherà con la Piovese: penultima contro ultima, solo un successo ha senso in partite così. Lunga trasferta per il Sandonà che salirà fino a Sedico per affrontare l'ULC: biancocelesti che puntano al quarto successo di fila, in attesa del big match di domenica col Treviso. Infine il CLS sarà in campo a Istrana, obiettivo tornare a casa con almeno un punto per i litoranei in modo da muovere ancora la classifica.

Di seguito il programma completo delle gare e degli arbitri designati:

Opitergina - Arcella (ore 14.30): Cazzavillan di Vicenza

Calvi Noale - Liapiave (ore 15.00): Atanasov di Verona

Spinea - Treviso (ore 20): Manzini di Verona

Vittorio Falmec SM Colle - Giorgione (ore 20): Gironi di Verona

Istrana - Caorle La Salute: Targhetta di Castelfranco

Godigese - Portomansuè: La Verde di Verona

Liventina - United Borgoricco Campetra: Malagnino di Castelfranco

Piovese - Robeganese Fulgo Salzano: Cavacini di Lanciano

Unione Limana Cavarzano - Sandonà: Germano di Ostia Lido