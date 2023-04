Il Venezia Femminile è in finale di Coppa Italia di Serie C

VENEZIA - SPEZIA 1-0

Marcatori: Zuanti 73’

Venezia: Pinel, Lyberg, Risina, Lamti, Zuanti, Airola, Cacciamali (Mantoani 63’), Barro, Quaglio, Da Canal, Bonnín R. A disposizione: Limardi, Verdaguer S., D’Avino, Fassin, Tomasi, Salvi, Carleschi, Govetto. Allenatore: Marino.

Spezia: Gallego, Girolamo (Carobott 54’), Mazzieri, Ruzafa L., Ciccarelli, Barraza, Duarte (Tomane 60’), Laaroussy, Lazzara, Dezotti, Gino. A disposizione: Maarouf, Tomane, Omokaro. Allenatore: Ferrarese.

ll Venezia batte lo Spezia per 1-0 grazie ad una grande prestazione corale che permette alle leonesse di avanzare alla finalissima di Coppa Italia Serie C Femminile. Nel corso della prima frazione di gioco, le padrone di casa dominano sul piano del possesso palla, costringendo le avversarie nella loro metà campo per gran parte dei primi 45 minuti. Difesa notevole quella delle liguri, brave a contenere in più occasioni le arancioneroverdi, aggressive sin dal fischio d’inizio, ma incapaci di concludere a rete. Le lagunari vanno vicine al vantaggio nei primi minuti con Nicole Da Canal, che su assist di Yolanda Bonnín riceve in area, ma è anticipata di un soffio dalla difesa avversaria. Seguono occasioni da gol per Isabel Cacciamali, Alice Zuanti e ancora Da Canal, sfortunate a mancare di poco lo specchio di porta. Al 32', Giulia Risina è prossima a sbloccare il risultato da sotto porta su assist di Chirine Lamti, ma il capitano trova la linea difensiva ligure a stoppare, e le due fomazioni andranno a riposo a reti inviolate. Nella ripresa, il match si fa più fisico. Le lagunari continuano a controllare il possesso e a generare occasioni, e al 66' vanno vicinissime all’1-0 sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con il mancino di Zuanti dal limite che trova un intervento prodigioso dell'estremo difensore ligure a salvare il risultato. Pochi minuti dopo però sarà la stessa Zuanti a portare in vantaggio il Venezia proprio su calcio piazzato; batte la punizione Bonnín, e la spagnola pesca in area la numero 7, a segno con un colpo di testa che va a sfiorare la traversa. Il Venezia cerca il raddoppio a pochi minuti dalla fine con Da Canal, il cui tiro a fil di palo è respinto dal portiere, ma il gol di Zuanti vale la vittoria delle leonesse, prossimamente impegnate nella finale contro la vincente di Palermo - Res Roma.