Il Venezia femminile travolge con un poker la Jesina

La quarta giornata di Serie C Femminile ha visto il Venezia FC affrontare in casa, presso il centro sportivo Ca’ Venezia, la Jesina. Le leonesse arancioneroverdi, guidate da Tatiana Zorri, hanno ottenuto una bella vittoria grazie alle reti di Penzo, Airola e alla doppietta di Zuanti che ha festeggiato il suo compleanno nel migliore dei modi.



Dopo tre minuti di gioco si rendono subito pericolose le ospiti con un colpo di testa di Rossetti arrivato sugli sviluppi di un corner. Le leonesse prendono coraggio e al 14’ creano un’occasione con Zuanti che calcia a fil di palo ma il suo tiro è deviato in angolo. Il vantaggio delle padrone di casa non tarda ad arrivare, infatti al minuto 26’ il capitano Alice Zuanti innesca dal limite dell’area Alice Tiozzo che fa partire un tiro-cross verso la porta che viene intercettato e spinto in rete in scivolata da Penzo che porta in vantaggio il Venezia. Al 40’ il Venezia raddoppia, palla recuperata da Zuanti sulla trequarti, passaggio filtrante per Tiozzo conclusione che viene deviata dal portiere ma si fa trovare pronta la classe 2001 Beatrice Airola che segna la seconda rete delle leonesse arancioneroverdi. Si chiude con il doppio vantaggio il primo tempo.



Il secondo tempo non poteva cominciare in maniera migliore per il Venezia: Teresa Penzo, classe 2003, recupera palla e lascia partire un assist al bacio per Alice Zuanti la quale è bravissima a calciare sul secondo palo e a siglare la terza rete della sua squadra. La partita diventa così tutta in discesa per le ragazze di coach Tatiana Zorri che controllano il gioco e trovano addirittura la quarta rete a pochi minuti dal termine della partita con la doppietta personale del capitano Alice Zuanti, brava a concludere in porta con un tiro al volo al termine di un’azione corale. Le leonesse trovano così la terza vittoria in quattro gare e salgono al secondo posto in classifica mantenendo anche la loro imbattibilità.





Venezia FC - Jesina 4-0



Marcatori: 26’ Penzo, 40’ Airola, 46’ Zuanti, 87’ Zuanti



VENEZIA FC: Pinel; Quaglio (4’ st Govetto), Gisman, Costantini, Grossi (14’ st Gava), Doneda (9’ st Mattiello), Penzo (30’ st Squizzato), Berglund, Airola, Zuanti, Tiozzo (21’ st Borsato). A disposizione: Palmiero; Tasso, Poli, Cortesi. Allenatore: Tatiana Zorri.



JESINA: Generali; Battistoni, Modesti (9’ st Crocioni), Verdini, Mella (22’ st Mosca), Gambini, Montesi (9’ st Ventura), Coscia (9’ st Gigli), Costadura, Rossetti, Enriconi (40’ st Zambonelli). In panchina: Zangari; Generali F., Silvestrini, Mosca E. Allenatore: Mattia Casaccia.