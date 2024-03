Il Venezia torna al Penzo, la presentazione del match con il Bari

La Giornata 29 di Serie B è alle porte e il Venezia FC si appresta ad affrontare il Bari allo stadio Penzo domenica alle ore 16:15. In occasione della Festa della Donna, esclusivamente nella giornata di domani, 8 marzo, tutte le tifose arancioneroverdi che si recheranno presso i Venezia FC Store di Ca' Venezia e Rialto, potranno richiedere un biglietto omaggio per la partita (esclusi il Settore Ospiti, Pitch View e Tribuna Vip Nera). A partire da sabato 9 marzo, inoltre, ripartirà la "Promo Donna", grazie alla quale tutte le donne possono ottenere un biglietto omaggio a fronte dell'acquisto, da parte di un parente o amico, di un biglietto a tariffa intera o di un biglietto a tariffa intera "Supporters Card", nella misura massima di uno per ogni abbonato nel medesimo settore d'acquisto. Dalla Promo sono esclusi il Settore Ospiti, Pitch View e Tribuna Vip Nera. Il biglietto omaggio dovrà essere emesso contestualmente a quello a tariffa intera, esclusivamente presso lo Store Ca' Venezia, lo Store Rialto e ai Botteghini dello Stadio il giorno gara, che apriranno alle ore 14:15.



I precedenti

Il Venezia ha vinto sette delle ultime 10 partite (3P) di Serie B giocate contro il Bari, dopo che aveva strappato soltanto un successo nelle 10 precedenti (7N, 2P) contro i galletti nella competizione. Il Bari ha perso 16 volte in Serie B contro il Venezia (11V, 8N) e, nel campionato cadetto, conta più ko soltanto contro Hellas Verona (19) e Brescia (18).



Statistiche e curiosità

Dopo avere subito gol per otto partite interne di fila tra la 7a e la 20a giornata, il Venezia ha ottenuto due ‘clean sheet’ nelle ultime tre sfide andate in scena al Penzo (1-0 vs Ternana, 2-0 vs Cittadella): tanti quanti in tutti i primi 11 incontri casalinghi di questo campionato. Il Bari ha perso, senza segnare, ciascuna delle ultime tre partite giocate fuori casa in Serie B; i biancorossi non subiscono quattro sconfitte esterne consecutive in un singolo torneo cadetto dal periodo tra marzo e aprile 2017, con Stefano Colantuono in panchina (cinque in quel caso, sempre senza mai riuscire a trovare la rete nel parziale). Si sfidano la squadra con il terzo migliore attacco del campionato - il Venezia con 50 gol (dietro solo a Palermo con 51 e Parma con 50) - e la squadra con il quarto peggior reparto offensivo della competizione: il Bari con 28 gol, meglio soltanto di Ascoli, Lecco (entrambe con 27) e Spezia (26). Da inizio 2024, Joel Pohjanpalo è il giocatore che ha segnato più reti (10) nei cinque maggiori campionati europei e relative seconde divisioni (10); tuttavia, tra le squadre affrontate almeno due volte in Serie B, il Bari è una delle quattro contro cui l’attaccante finlandese non ha trovato il gol e una delle tre (assieme a Reggina e Frosinone) contro cui conta il 100% di sconfitte. Con il gol nell’ultimo turno di campionato Giuseppe Sibilli ha raggiunto per la prima volta la doppia di cifra di reti (10) in un singolo campionato di Serie B; tuttavia, tra le squadre affrontate almeno cinque volte nel torneo cadetto, quella veneta è l’unica contro non ha mai vinto e una delle tre, assieme a Parma e Cosenza, contro la quale non ha mai preso parte ad un gol.



Moduli e allenatori

Paolo Vanoli e Giuseppe Iachini si affronteranno domenica per la prima volta in carriera. Paolo Vanoli ha affrontato la formazione pugliese per 2 volte in carriera, conquistando 1 vittoria e subendo 1 sconfitta. Per Iachini sarà il quinto incrocio con i lagunari, fin qui ha ottenuto 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Nelle ultime partite di campionato, il Venezia ha utilizzato principalmente il 3-5-2, mentre i pugliesi hanno alternato il 4-3-3 al 3-5-2.