Il Venezia venerdì in campo a Pisa

La Giornata 25 del campionato di Serie B 2022/23 vede il Venezia ospite del Pisa, al settimo posto in classifica generale, per una sfida in trasferta allo Stadio Romeo Anconetani. Reduci da tre risultati utili consecutivi, i lagunari proveranno ad aggiungere un ulteriore tassello alla corsa per la salvezza.



I precedenti

Sono ben 27 i precedenti fra Venezia e Pisa nel campionato di Serie B, e il bilancio è piuttosto equilibrato: le due formazioni hanno pareggiato dieci volte, cui si sommano rispettivamente dieci successi dei nerazzuri e sette dei lagunari. Pisa e Venezia hanno pareggiato quattro delle ultime cinque sfide in Serie B, incluse tutte le ultime tre; nel parziale un successo esterno dei veneti (2-1, 22 febbraio 2020). Il Pisa non ha vinto alcuna delle ultime due gare casalinghe contro il Venezia in Serie B (1N, 1P); non è mai rimasto per tre sfide interne di fila senza vittoria contro i lagunari nella competizione.



Statistiche e curiosità

Il Pisa viene da due sconfitte interne consecutive (contro Cittadella e Südtirol) e con Luca D’Angelo non è mai arrivato a tre gare casalinghe perse di fila in Serie B; l’ultima volta è successo ad aprile 2017, con Gennaro Gattuso. Questa sfida vedrà di fronte la squadra che ha segnato più reti nell’ultimo quarto d’ora di gara (il Pisa, 11 gol) e una di quelle che ne hanno subite di più nello stesso frangente in questo campionato (il Venezia, 10 gol incassati). Il Pisa ha segnato sette gol dal dischetto, incluso l’ultimo in questo campionato (Gliozzi contro la Reggina nell’ultima giornata), nessuna squadra ne ha segnati così tanti finora; dall’altro lato, nessuna formazione ha subito più gol su rigore del Venezia (cinque). Quasi perfetto equilibrio, in termini di punti conquistati, fra le prestazioni del Pisa in casa e del Venezia in trasferta: nelle rispettive classifiche parziali, il Pisa occuperebbe il decimo posto (17 punti in casa) e il Venezia il nono (15 punti in trasferta).



Moduli e allenatori

Paolo Vanoli e Luca D’Angelo non si sono mai incontrati nella loro carriera da allenatori. Sulla panchina del Pisa per quattro anni consecutivi (dal 2018 al 2022), Luca D’Angelo è stato sostituito da Rolando Maran nella breve parentesi fra giugno e settembre 2022. Proprio dopo il pareggio in casa del Venezia (partita finita 1-1, 17 settembre 2022), mister Maran fu esonerato, aprendo la strada per il ritorno di D’Angelo. Migliori, al momento, i parziali di successo di mister Vanoli, con una percentuale di vittorie del 41,7% rispetto al 38,2% di D’Angelo. Assoluta parità nella media punti a partita (1.50) . Nelle ultime tre partite, D’Angelo ha testato per una volta il classico “albero di Natale” (4-3-2-1), per poi passare al 4-3-1-2. Nessuna novità per mister Vanoli, che ha ormai rodato il 3-5-2.





Ettore Gliozzi (al quinto posto nella classifica marcatori della Serie B) ha segnato otto gol in questo campionato e dista una sola rete dal suo record realizzativo in una stagione in Serie B: nove marcature con il Como nel 2021/22. Tuttavia, ha trovato la rete in casa solo in due delle nove presenze casalinghe in questo torneo (tre reti). A partire dallo scorso novembre, nessun giocatore dei cinque maggiori campionati europei e rispettive seconde divisioni ha preso parte a più gol di Joel Pohjanpalo: 12 (otto gol, quattro assist), al pari di Victor Osimhen del Napoli e Chuba Akpom del Middlesbrough.