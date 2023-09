L'iniziativa del Calcio Basso Piave: il 50% degli incassi dei biglietti in beneficenza

In occasione di tutte le partite casalinghe, a partire dalla prima partita in casa di domenica 1° Ottobre , il Calcio Basso Piave ha deciso di devolvere il 50% dell'incasso derivante dai biglietti alle seguenti associazioni:

Andos Onlus: offre alle donne operate al seno un’assistenza specifica più ampia e più attenta per aiutarle a superare i molti traumi legati a questa patologia;

Vado Onlus: associazione che mette a disposizione gratuitamente tempo e competenze per offrire un servizio di aiuto a chi si trova in difficoltà;

Casa del Girasole: un luogo di accoglienza e di socializzazione che ospita decine di ragazzi affetti da disabilità.





A partire dal 15 Ottobre, sempre in occasione delle partite casalinghe, verrà istituito presso lo stadio Lilo Burigotto un banco alimentare, destinato alla raccolta di alimenti per aiutare le famiglie in difficoltà. Tutto ciò che verrà raccolto sarà destinato all'Emporio Solidale dell'Associazione San Vincenzo de Paoli.