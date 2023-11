L'Union Clodiense batte 2-0 il Campodarsego e fa il vuoto in classifica

UNION CLODIENSE-CAMPODARSEGO 2-0

CLODIENSE: Franzini, Cucciniello, Sinn, Buratto (44’ st Salvi), Munaretto, Bonetto, Pellizzari (16’ st Manfredonia), Serena, Aliú (34’ st Sinasi), Beltrame (38’ st Serena), Mauri (26’ st Cescon). Allenatore: Antonio Andreucci.

CAMPODARSEGO: Minozzi, Mosti (41’ st Mboup), Rao (41’ st Girardello), Casella, Bajic, Gerevini, Cocola (30’ st Prevedello), Oneto, Pavanello, Diarrassouba, Demo (9’ st Cupani). Allenatore: Cristiano Masitto.

ARBITRO: Rossini di Torino.

RETI: 21’ pt Beltrame, 46’ st Cescon.

NOTE: Espulso al 47’ st l’allenatore del Campodarsego Masitto per proteste. Ammoniti: Burato, Cucciniello, Beltrame, Munaretto, Pavanello, Mosti. Angoli: 4-3 per il Campodarsego. Recupero: 1’ e 5’.

L'Union Clodiense batte 2-0 il Campodarsego e fa il vuoto: grazie alla settima vittoria di fila i granata vanno a +10 sulla seconda in classifica, ora Dolomiti Bellunesi e Portogruaro, confermando che in questo momento non ce n'è per nessuno.

La prima palla gol è per l'Union Clodiense con Mauri che al 3' impegna Minozzi in una deviazione in corner. Al 7’ si vede il Campodarsego con Demo che mette alto sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 21’ l'Union Clodiense passa: tira Aliù, murato, palla a Beltrame che insacca il gol dell’1-0. Al 26’ è Minozzi a salvare il Campodarsego sulla conclusione ancora di Beltrame, vicinissimo al 2-0. Al 29’ prova a reagire il Campodarsego con il tiro fuori di Diarrassouba. E’ sempre Diarrassouba a provarci al 33’, ma il suo tiro cross viene parato in due tempi dal portiere di casa Franzini. Passano 7’ ed è il solito Gerevini a provarci su punizione, ma Franzini devia in calcio d’angolo. Al 42’ Franzini dice di no anche ad una conclusione di Diarrassouba. Il finale di tempo è tutto del Campodarsego e allora Cocola al 43’ con un rasoterra impegna ancora una volta Franzini.

Nella ripresa la partita è molto tattica e succede ben poco. A provarci al 22’ è Diarrassouba per i biancorossi, ma la sua conclusione termina alta. Un minuto dopo Franzini respinge la conclusione di Rao. Nel recupero il neo entrato Cescon al 1’ di recupero segna in contropiede con il Campodarsego fermo per il fischio dell’arbitro. Finisce tra le proteste, rosso diretto al tecnico osite Masitto. Gongola invece l'ex Andreucci per una squadra che continua sia a vincere sia a non prendere gol: in 11 partite sono appena 7 le reti incassate dai granata.