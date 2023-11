L'Union Clodiense è ai sedicesimi di Coppa Italia di Serie D

CAMPODARSEGO - UNION CLODIENSE 0-1

CAMPODARSEGO: Cazzaro, Battilana, Ballan, Duse (22’ st Duse), Mboup (12’ st Negrin), Pasquetto (6’ st Cupani), Girardello, Chinellato, Sylla (20’ st Barzaghideanu), Demo (24’ st Casella). Allenatore: Cristiano Masitto.

UNION CLODIENSE: Fall, Bonetto Andrea, Pozzi (1’ st Sinn), Serena (20’ st Buratto), Bonetto Andrea (1’ st Munaretto), Salvi, Manfredonia (22’ st Pellizzari), Burraci, Sinani (1’ st Serena), Rabbas, Cescon. Allenatore: Antonio Andreucci.

ARBITRO: Matteo di Sala Consilina.

RETE: 4’ st Burraci.

NOTE: Spettatori 300 circa. Ammoniti: Mboup, Duse, Pellizzari. Angoli: 9-5 per l'Union Clodiense. Recupero: 1’ e 5’.

Basta un gol all'Union Clodiense per vincere sul campo del Campodarsego e passare ai sedicesimi di Coppa Italia di Serie D: decide Burraci al 4' del secondo tempo.

Il primo squillo è dell'Unione Clodiense al 3’ con un rasoterra deviato di Sinani in corner. Campodarsego pericoloso al 20’ con un cross dalla destra di Duse dentro l’area, Chinellato gira però debolmente verso la porta avversaria. Un minuto dopo ci prova Girardello dal limite, ma la sua conclusione è centrale e facile preda del portiere ospite Fall. Si rivede l'Union Clodiense al 35’ con un fendente da fuori area di Manfredonia che termina di poco a lato della porta difesa di Cazzaro. Il primo tempo si chiede sullo 0-0.

La ripresa si apre con il gol della squadra del grande ex Andreucci: Burraci dopo 4’ insacca, beffando Cazzaro, con una conclusione dal limite, sul filo del fuorigioco, il gol dell’1-0. Prova a reagire il Campodarsego, che perde per infortunio Diop, al 13’ con una conclusione alta di Duse da fuori area. Super chance al 15’ su azione di calcio d’angolo per il Campodarsego con Chinellato che prende il palo di testa. A 6’ dalla fine grande occasione per il Campodarsego con Casella su punizione, salva Fall che con una grande parata devia in corner. Occasionissima per il raddoppio al 42’ per l'Union Clodiense con Cescon che si invola tutto solo verso la porta di Cazzaro, dribbla anche il portiere ma la conclusione è salvata sulla riga da un difensore biancorosso che dice di no al numero 11 ospite. La gara si trascina poi fino al fischio finale che decreta il passaggio del turno dell'Union Clodiense ai sedicesimi di finale.