La capolista se ne va: l'Union Clodiense vince 3-2 a Mori e va a +8 sul Treviso

MORI SANTO STEFANO - UNION CLODIENSE CS 2-3

RETI: 26' pt Buratto (UC), 38' pt En Naimi (MSS), 10' st Cescatti (MSS), 16' st e 23 'st Sinani (UC)

MORI SANTO STEFANO: Luciani, Pozza (30' st Perazzolo), Cescatti, Libera (30' st Tuzzo), Candio, Bortolotti, Comper (40' st Zandonatti), Buccella, Molina, En Naimi, Pedrotti (40' st El Bouazzaoui). Allenatore: Mirko Colpo (A disposizione: Bonomi, Carotta, Benedetti, Ischia, Armani)

UNION CLODIENSE CHIOGGIA SOTTOMARINA: Franzini, Cucciniello (40' st Bonetto A. jr), Sinn, Buratto (14' st Pellizzari), Munaretto, Bonetto A. sr, Manfredonia (14' st Sinani), Serena R., Aliù, Beltrame (45' st Salvi), Mauri (26' st Serena F.). Allenatore: Antonio Andreucci (A disposizione: Fall, Rabbas, Pozzi, Burraci)

ARBITRO: Balducci di Empoli (assistenti: Ottobretti di Foligno e Giovanardi di Terni)

NOTE: spettatori 250 circa. Ammoniti: Cescatti, Molina, Libera, Buccella, Pozza (MSS); Sinn, Pellizzari, Buratto A. sr, Manfredonia (UC).

Tre punti sudati, sul campo di una squadra in piena lotta salvezza, per l'Union Clodiense che batte 3-2 il Mori Santo Stefano e allunga sul Treviso, battuto 2-0 a Bassano.

L'inizio di partita al velodromo di Mori è equilibrato e serve una giocata su calcio piazzato per sbloccare il punteggio: al 29' punizione di Beltrame e zampata vincente di Buratto. I trentini rispondono e al 41' con il gran tiro di En Naimi che non dà scampo a Franzini. Il Mori Santo Stefano va così al riposo carico e al rientro dall'intervallo ribalta il risultato grazie a un bolide di Cescatti dai 30 metri. Andreucci corre allora subito ai ripari, inserendo Pellizzari e Sinani. Proprio quest'ultimo, neanche un minuto dopo il suo ingresso in campo rimette in parità la partita. Passano 180 secondi e l'ex attaccante di Legnago e Virtus Verona trova addirittura la doppietta personale che vale il 3-2. Il risultato non cambierà più fino al triplice fischio dell'arbitro: altri 3 punti per la squadra di Andreucci che vola a quota 30 punti, sesta vittoria di fila e +8 sul Treviso secondo in classifica: numeri da capogiro per una squadra che per ora non conosce rivali.