La Clodiense vola

Come era successo contro il Cartigliano la partenza non è delle più rapide, guardinga anche l' Ambrosiana che, alla vice capolista, concede solo il tiro di Calabrese che, al 5', sfiora il palo. Si nota sin da subito che le progressioni degli incursori granata hanno il potere di mettere seriamente in difficoltà coloro che operano nella zona mediana del campo, Marcolin è il più effervescente ed è prodigo di assist per i compagni le cui conclusioni si infrangono però contro il muro difensivo di casa. Veronesi che si rendono pericolosi dalle parti di Passador solo al 43' con un colpo di testa di Boix che termina di poco fuori. Primo tempo che si conclude con l' inevitabile situazione di 0 a 0.

La ripresa

Nessun cambio nella ripresa e molta attenzione da ambo le parti in un match che comincia ad avere una fisionomia diversa sia per quanto concerne la velocità d' azione sia per quanto riguarda la determinazione: con gli ingressi di Ndreca, e soprattutto di Kaptina, i granata mettono maggiormente in difficoltà i portatori palla e, pur non amando particolarmente il terreno sintetico, cominciano a diventare padroni del campo. Di Maira e Casarotto entrano al posto di Buongiorno e Calabrese, Andreucci azzecca i cambi visto che, al 34', Marcolin confeziona un assist per la punta centrale che, dopo aver castigato il Cartigliano, gonfia la rete con un altro pallone che vale tre punti. Sammarco getta nella mischia Dabo e Giordano dando l'idea di voler battagliare sino all'ultimo minuto, atteggiamento simile a quello del portiere Nanetti che, in occasione del gol subito, per ben due volte aveva ribattuto le conclusioni del bomber granata. Il forcing veronese in realtà porta solo una conclusione pericolosa: tiro dalla media distanza di Ferrari, al 38', e respinta attenta di Passador. L'inserimento di Bernasconi ha lo scopo di rafforzare il gioco offensivo di una squadra reduce da quattro risultati positivi e non doma sino alla fine, Andreucci rafforza il gioco aereo con l' inserimento di Mboup aspettando il fischio finale che concede una vittoria di alto valore