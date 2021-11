Mazzocchi e il magic moment del Venezia: «Partite come quella con la Roma danno morale»

L'impresa contro la Roma «ha dato morale» a questa squadra: a dirlo è Pasquale Mazzocchi, in pausa con i suoi compagni per gli impegni delle nazionali, che ha fatto il punto del gruppo in vista della gara contro il Bologna.

«Il mister - ha confidato - in questa pausa si sta concentrando sull’allenare la nostra mente a non mollare, a non perdere la concentrazione così da evitare quegli errori che abbiamo commesso in passato. L’obiettivo è quello di riuscire a giocare sempre come abbiamo saputo fare in quelle che sono state le nostre gare migliori». La gara contro i giallorossi, conferma, ha dato "forza" al gruppo: «Partite così - spiega - contribuiscono a credere nei propri mezzi, ma la cosa di cui dobbiamo fare tesoro è la cattiveria agonistica e l’approccio al match che abbiamo avuto in questa occasione. Giocando con le grandi squadre si tende ad essere più concentrati e noi dobbiamo riuscire a giocare tutte le partite con quella mentalità».