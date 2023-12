Eccellenza, altri due acquisti per lo Spinea

Altre due operazioni di mercato per lo Spinea: arrivano in gialloblu il portiere Enrico Vencato e il centrocampista Fabio Busetto, entrambi tesserati nella prima parte di stagione in Eccellenza A con la Virtus Cornedo.



Classe '98, Vencato ha giocato con Hellas Primavera, Belluno, Este, Mantova e Vigasio. Centrocampista offensivo, nato nel 1996, Busetto invece ha militato con Padova, Delta, Vigontina, Real Martellago, Luparense, Union Feltre e Vastese.