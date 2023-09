Mercoledì di Coppa: Eccellenza stasera in campo

L'Eccellenza veneta sarà in campo questa sera per la terza e ultima giornata della fase a gironi. I quarti di finale, in gara secca, si disputeranno il prossimo 25 ottobre.

Di seguito il programma delle squadre veneziane impegnate:

GIRONE 6

Calvi Noale - Spinea (ore 17)

GIRONE 7

Città di Caorle La Salute - Sandonà (a La Salute)

Portomansuè - Favaro (a Mareno di Piave)

Sfida da dentro o fuori a Noale: la Calvi devi vincere per passare, allo Spinea basta invece il pareggio. Invece il Favaro cerca l'impresa sul campo del Portomansuè per ottenere una clamorosa promozione ai quarti.