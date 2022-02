Il Mestre non va oltre il pari

Dopo un primo tempo dove il Mestre ha controllato il Delta Porto Tolle e sfiorato il raddoppio, nella ripresa il calo è stato evidente con i polesani che hanno effettivamente fatto soffrire gli ospiti. Finisce 1-1 la gara valida per la seconda giornata di ritorno del campionato di serie D. Azione in contropiede al 17' del Delta, Spoto e Pierfederici prendono malposizionata la difesa del Mestre, con Politti e il portiere Ronco non capirsi sulla gestione del pallone, perso dai due bianco azzurri, ma tra i mestrini si inserisce Spoto che a porta vuota non inquadra la stessa e spedisce fuori. Poco dopo è pericoloso anche il Mestre, Agosti rinvia il pallone ma colpisce Nicoloso che parte verso la porta con il solo Moretti ad inseguirlo, sulla sua fucilata Agosti rimedia all'errore parando; altro errore della difesa di casa al 23', Diallo tiene troppo palla invece di liberarsene, predendola sulla pressione di Tardivo e Nicoloso, il primo parte in contropiede tutto solo verso Agosti ma tergiversa perdendo palla, la stessa arriva sui piedi di Bortolin, tiro che viene però parato. Al 32' ennesimo sbaglio della difesa deltina, Agosti rinvia ancora male, sfera sui piedi di Fabbri defilato a sinistra, tentativo di traversone che però si infila in rete: 0-1. Delta Porto Tolle che fatica a palleggiare, fatica a imbastire azioni commettendo troppi errori di disimpegno, Mestre più attento e ordinato. Nel finale di primo tempo, calcio d'angolo, colpo di testa di Nicoloso e pallone che esce di non molto.

La ripresa

Nella ripresa al 5' Nappello pesca Busetto in area che al volo spara sul primo palo, miracolo di Ronco che devia in angolo; al 13' azione deltina che porta al tiro Spoto da 6-7 metri con tutto lo specchio della porta aperto, ma la punta spara clamorosamente fuori.

E' il 15' quando Agosti di nuovo con la palla fra i piedi e pressato da Nicoloso rinvia male sui piedi di Ferchichi, conclusione ma Agosti abbranca in presa; è il 22' quando Corteggiano prova il diagonale che finisce fuori. In un momento dove il possesso palla è più del Mestre, al 24' Okoli (appena entrato al posto di Pierfederici), fugge velocissimo a sinistra, traversone per la testa di Proch (anche lui ha appena sosituito Stefani) che insacca la rete dell'1-1. Scatenato Proch, non passa molto dal suo gol, e da fuori area spara un diagonale che sfiora di pochissimo il legno; il Delta si è risvegliato, al 33' corner sul quale salta di testa Moretti che manca il bersaglio. Finale di fuoco, traversone di Busetto per Okoli a sinistra, prima conclusione respinta, sfera che arriva a Porch altro tiro di nuovo fermato da Politti davanti alla linea di porta, pallone sui piedi ora di Silvani, terzo tiro che viene poi respinto definitvamente da Brentan. Ribaltamento di fronte, Nicoloso serve Vrikkis. tocco preciso che viene messo in angolo da Agosti. Finisce così in parità.