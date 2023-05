Mister Vanoli presenta Venezia-Perugia: "Dobbiamo giocarci il tutto per tutto per fare tre punti e cercare di arrivare ai playoff"

A poche ore dalla Giornata 37 del campionato di Serie B 2022/23, che vedrà il Venezia affrontare il Perugia in casa alle 14:00, il tecnico arancioneroverde Paolo Vanoli ha analizzato l’avversario e il momento della squadra.



“Arrivare a preparare una partita difficile come quella di domani con la sicurezza della salvezza è una grande fortuna, ma noi adesso dobbiamo giocarci il tutto per tutto per fare tre punti e cercare di arrivare ai playoff. Il nostro sogno e obiettivo adesso è questo, e dobbiamo conquistarlo. Si confronteranno in campo due formazioni determinate e affamate, anche se con obiettivi diversi, e il pubblico del Penzo si merita un’altra grande prestazione. Voglio vedere una squadra tosta, con una mentalità diversa rispetto a quella vista all’andata contro il Perugia, qualche mese fa. I biancorossi sono aggressivi sulle seconde palle e difficili da gestire soprattutto nei primi 20-25 minuti, che richiedono il massimo della concentrazione. In ottica salvezza, che adesso possiamo finalmente guardare con serenità, la mia preoccupazione più grande era il calendario, perché molto della propria posizione in classifica in Serie B dipende da queste combinazioni. Per questo motivo ho sentito di fare i complimenti ai ragazzi dopo il pareggio a Cosenza, perché sentivo che poteva essere una “tempesta perfetta” di difficoltà per noi. Domani affrontiamo una squadra guidata da mister Castori, fenomenale nel reparto offensivo e con uno stile di gioco che, per essere gestito, richiede molta cautela da parte nostra. Con formazioni così, non servono prestazioni spettacolari, bensì solide e costanti in tutte le fasi della partita. Adesso non dobbiamo cullarci sulla salvezza: va bene godersi il risultato, ma adesso abbiamo la possibilità di prendere il treno dei playoff, e dobbiamo fare il possibile per non mancarlo. Siamo già focalizzati su un nuovo obiettivo, ed è questo che voglio dai miei giocatori”.