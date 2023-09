Modena-Venezia 1-3, il commento di mister Vanoli e Gytkjaer

Al termine della sfida tra Modena e Venezia valevole per la Giornata 8 del campionato di Serie BKT 2023/24, conclusasi con la vittoria degli ospiti per 1-3, il tecnico arancioneroverde Paolo Vanoli e Christian Gytkjaer hanno così analizzato il match.



Paolo Vanoli: “Oggi non era facile recuperare da una situazione di svantaggio, era importante riscattarsi dopo la sconfitta con il Palermo. Non ci siamo abbattuti, siamo migliorati molto in questo aspetto. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, ora recuperiamo le energie in vista della prossima partita visto che abbiamo giocato tanto. Fino ad oggi il Modena era imbattuto, ha tanta qualità in mezzo al campo e secondo me è una squadra ben costruita, ci vuole un po’ di pazienza ad assimilare il sistema di gioco quando c’è un nuovo allenatore. Il gemellaggio è una cosa bellissima, questo è il vero sport mi congratulo con i tifosi di Venezia e Modena. Come ho sempre detto ai miei ragazzi noi dobbiamo anche trascinare la nostra gente attraverso le prestazioni. Giocare con le due punte mi piace, i ragazzi stanno lavorando bene dobbiamo migliorare nella ricerca dei due attaccanti. Ho fiducia in tutti i giocatori, voglio che si aspettino sempre di giocare e che siano sul pezzo. Gytkjaer è noto per avere grande esperienza e fiuto del gol, Bjarkason dopo due anni in C vuole fare bene con noi in Serie B. Non posso pensare di affidarmi solo all’undici titolare, ho bisogno di tutta la rosa.“



“Sono molto contento per il mio gol e la vittoria della squadra, fondamentale per noi dopo la sconfitta di martedì dove avevamo giocato comunque una buona partita. La Serie B è una maratona non si vince oggi, siamo sulla strada giusta. Chiaramente voglio sempre giocare, abbiamo un bel gruppo e anche chi entra può fare la differenza. E’ ancora presto per parlare di obiettivi, il campionato è molto tosto e prima di aprile non si decide niente, per ora è importante essere lì in alto e in futuro vedremo.”