Il Venezia ritorna a vincere: battuto il Modena 1-3

Il Venezia torna alla vittoria. Contro il Modena, infatti, gli uomini di mister Vanoli portano a casa tre punti preziosi con la vittoria per 1-3 sugli avversari.

La partita

Primo tempo dal sapore di sonnifero al ‘Braglia’. Da segnalare solo una bella giocata di Tremolada che al 21’ recupera palla sulla trequarti, se la allunga verso la rete e prova il tiro che viene però bloccato da Joronen senza troppi problemi. Il Venezia risponde al 35’ con un colpo di testa di Pohjanpalo che sfiora la traversa, poi esce malissimo Gagno due minuti più tardi e rischia tantissimo. Nella ripresa il match si anima quando, al 48’, il Modena passa in vantaggio: calcio d’angolo di Palumbo dalla destra, colpo di testa di Bonfanti lasciato solo sul primo palo e prima rete stagionale per lo squalo. Solo sette minuti più tardi però arriva il pareggio degli arancioneroverdi con Altare che di testa replica lasciando tutti sul posto indirizzando la palla a mezza altezza verso il palo, Seculin la tocca, ma la devia sul palo interno e la sfera entra in rete per l’1-1. Rovesciata un po’ troppo pretenziosa di Pohjanpalo al 62’, Seculin blocca. Al 76’ esce poi tutta la fisicità del Venezia quando Gytkajer riceve palla al centro dell’area, non viene contrastato dai due centrali e calcia dove Seculin non può arrivare. Rischio poi del tris per i veneti quando il portiere canarino rimette dal limite e fa rimbalzare il pallone su un avversario, ma il pallone esce di poco dal palo. All’83’ arriva poi la terza rete del Venezia che la chiude: Bjarkason viene lasciato libero di sgroppare sulla destra: imprendibile la sua conclusione dalla grande distanza. Seculin non arriva a coprire il secondo palo. Nel finale gioco fermo per un infortunio a Joronen quando Vanoli ha però già finito i cambi, ma il giocatore prova a stringere i denti. Termina dopo pochi minuti il match.