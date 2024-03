Palermo-Venezia 0-3: il commento di Vanoli e Pohjanpalo

Al termine della sfida Palermo-Venezia, valevole per la Giornata 30 del campionato di Serie BKT 2023/24, conclusasi con il risultato di 0-3, il tecnico arancioneroverde Paolo Vanoli e Joel Pohjanpalo hanno così analizzato il match.



Paolo Vanoli: “Una prestazione di grande personalità, una caratteristica che in stadi come questo è fondamentale. Faccio i complimenti ai miei ragazzi perché lavorano tanto ogni giorno e si meritano questa vittoria. Abbiamo giocato tante ottime partite in stagione, oggi siamo stati perfetti. Rispettiamo gli avversari ma vogliamo pensare alle nostre prestazioni, devo dire che oggi la squadra ha saputo gestire i momenti della gara in maniera magistrale, forse quello che ci era mancato a Como e a Parma. Stiamo crescendo e crediamo nel nostro sogno. I miei giocatori sono stati bravissimi a ricercare l’ampiezza nel gioco oggi, era un aspetto fondamentale. Ho la fortuna di avere quattro ottimi attaccanti che si sacrificano per la squadra e di poter scegliere chi schierare di partita in partita“.



Joel Pohjanpalo: “Il Palermo è una delle squadre avversarie con cui mi trovo bene, è la quarta partita in cui vado a segno contro di loro, per la prima volta segnando una doppietta. L’anno scorso qui a Palermo, nella seconda partita di Mister Vanoli, eravamo riusciti ad ottenere una vittoria importantissima perché ci trovavamo ultimi in classifica ma, una stagione dopo, le cose sono cambiate perché ora lottiamo per la promozione. La standing ovation del pubblico mi rende orgoglioso, tutti sapevano l’importanza della gara e ricevere il rispetto anche dei tifosi avversari dopo una grande prestazione rimarrà per sempre uno dei ricordi più belli della mia carriera. Con il risultato di stasera abbiamo messo un po’ di pressione alle altre concorrenti e al momento siamo secondi, vedremo cosa succederà, mancano ancora otto partite e vogliamo pensare a giocarne una per volta. A me e Joronen ora aspettano delle partite da dentro o fuori molto importanti con la Nazionale finlandese, ci sarà molta pressione ma speriamo di riuscire ad arrivare alla finale playoff di Helsinki per le qualificazioni al prossimo Europeo“.