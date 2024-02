Panchine bollenti, cambiano allenatore Noventa e Basso Piave

Doppio cambio in panchina in due squadre del sandonatese in pochi giorni, protagoniste Noventa (Promozione D) e Basso Piave (Terza Categoria S. Donà).



I neroverdi, dopo il pesante KO interno per 5-0 con l'Istrana, hanno dato il benservito al tecnico David Rispoli, a sua subentrata alcuni mesi fa al dimissionario Marco Vianello. Il sostituto è Michele Bergamo, ex tecnico tra le altre di Gorghense e Musilemille, un volto ben noto a Noventa in quanto legato alla vittoria del torneo di Prima Categoria nella stagione 2016-2017. A lui il compito di condurre a una difficile ma non impossibile salvezza una squadra penultima con 10 punti conquistati.



In casa Basso Piave invece è arrivato l'addio con Matteo Moretto, fatale il punto conquistato nelle ultime 3 partite che ha fatto scendere la formazione bianco-blu fuori dalla zona playoff. Anche in questo caso è stato reso noto il nome del successore, ovvero Eros Ceccato: fino allo scorso anno allenatore del Musilemille, ha allenato anche il Meolo tra le altre.