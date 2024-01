Prima Categoria, il bilancio finale del mercato della Miranese

Parecchi movimenti di mercato per la Miranese con il diesse Davide Pistore che nel complesso ha definito l'arrivo di quattro giocatori e la cessione di sei. Inoltre sono stati recuperati da un infortunio i gemelli Simone e Marco Tamburini mentre sarà out fino a fine stagione il centrocampista Davide Dei Poli.



Per riepilogare sono arrivati in bianconero:

Il portiere Elia Ziliotto (1994) dal Marghera; Il difensore Marco Aldegani (2001) dallo Sporting Scorzè-Peseggia; L'attaccante Alessio Rigon (1998) dall'Union Dese; Il centrocampista Eric Battilana (2000) dall'Union Pro.

In uscita invece: