Promozione D, il punto sulle veneziane

Nella giornata del campionato di Promozione D si segnala la bella vittoria del Favaro che è andato a vincere sul campo del Galliera secondo in classifica con un perentorio 3-0. Per i biancoverdi, a segno con Siega (doppietta) e Canaj, i tre punti valgono il mantenimento del quarto posto in classifica.

Il Dolo Pianiga pareggia a reti bianche il derby con la Miranese e scavalca proprio il Galliera al secondo posto della classifica. Un pareggio tutto sommato giusto e che forse non accontenta nessuna delle due: i bianconeri di casa sono sempre in zona playout ma a solo un punto dalla zona retrocessione diretta.

Il Real Martellago strappa un pareggio a Cadoneghe sul campo della capolista. I padroni di casa vanno avanti subito con Correzzola, sfiorano il raddoppio ma i gialloblu con una zampata di Turlan a 15' dalla fine riescono a portare a casa un punto.

Infine sconfitta a Rosà per il Marghera. Gli orogranata perdono 2-0 una partita che poteva avere tutt'altro percorso: dopo un quarto d'ora era arrivato un calcio di rigore, Baldin però si era fatto respingere il tiro dal portiere. Gol mancato gol subito come da prassi perchè tre minuti dopo Battaglia portava avanti i gialloneri. Un'incornata di Gheno a inizio ripresa sanciva la resa del Marghera.