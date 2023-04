Promozione E, domenica l'ultima giornata

Ultima giornata di campionato per il girone E di Promozione e per le tre squadre veneziane che vi partecipano.

Il Fossalta Piave ospita il Conegliano da tempo campione. Gli arancioni devono fare punti per non rischiare, in quanto con una serie di combinazioni sfortunate potrebbe addirittura retrocedere direttamente. In caso di vittorie di Montello, Vazzola e Città di Paese il Fossalta sarebbe retrocesso per via della regola dei punti di distacco.

La Julia Sagittaria invece sarà in campo a Moriago della Battaglia sul campo dell'Union QdP. I nerazzurri al momento farebbero i playoff con l'Alpago, distante 5 punti, ma molto probabilmente avranno la testa alla cruciale finale di Coppa con il Favaro di giovedì prossimo.

Infine classica partita da fine stagione tra Noventa e Longarone Alpina: i neroverdi cercheranno di chiudere bene davanti al pubblico amico e chiudere al quinto posto della classifica, distante al momento due punti.