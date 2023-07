Promozione, Federico Pupa approda al Cavarzere

Le operazioni di rafforzamento, non conoscono ancora sosta per il Calcio Cavarzere. Il team biancoceleste irrobustisce ulteriormente il reparto arretrato con il difenore classe 2001 Federico Pupa.



Fratello di Alessandro, giocatore già in forza al Cavarzere, Federico Pupa è cresciuto nel settore giovanile della Clodiense, per poi maturare importanti esperienze in Eccellenza, con un biennio nelle file del Pozzonovo (dove è stato compagno di squadra del neoacquisto Andrea Birolo) e un anno in forza all'Albignasego.