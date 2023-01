Promozione, il punto sulle veneziane del girone D

Continua la crisi del Dolo Pianiga che nella 18^ giornata del campionato di Promozione D perde con il Vedelago: i trevigiani ultimi in classifica vincono 2-1 sul campo dei rivieraschi a cui non basta la rete di Casarin. I bianco-granata dopo essere stati per diverse giornate al comando scivolano in terza piazza a -10 dalla vetta.

Continua a salire il Favaro che dopo un deludente girone d'andata sta ora esprimendo il proprio potenziale. I biancoverdi con Rossi e Faggian battono 2-1 l'Union Pro e sono quarti in piena zona playoff.

Scivolone interno per il Real Martellago che tra le mura amiche viene battuto 1-0 dalla Fontanivese S. Giorgio. Decisamente un inizio di 2023 sottotono per i gialloblu che hanno conquistato solo un punto in 3 partite.

Muove la classifica il Marghera che pareggia 1-1 con il S. Giorgio in Bosco. La squadra di mister Saletti, a segno con Baldin, compie un altro passetto verso la salvezza.

Non fanno altrettanto Miranese e Pro Venezia, entrambe sconfitte di misura: i bianconeri cadono con la Vigontina, i lagunari con il Galliera. Entrambe restano così in zona playout anche se la classifica resta cortissima: dai playout ai playoff ci sono appena tre punti di differenza.