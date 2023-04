Promozione, il punto sulle veneziane del girone E

A un turno dalla fine del campionato di Promozione nel girone E è stata una domenica che non ha particolarmente sorriso alla tre squadre veneziane.

Chi può tutto sommato dirsi soddisfatto è il Fossalta Piave che è ritornato dalla difficile trasferta in Alpago con un punto. La gara, giocata nel campo di Ferra e nel consueto terreno di Puos, è stata avara di occasioni nel complesso. Alla fine un punto che muove la classifica degli arancioni: domenica prossima chiusura con i già campioni del Conegliano e poi sarà il turno del doppio scontro playout.

La Julia Sagittaria invece, ancora euforica dopo il passaggio in finale della coppa regionale di Promozione, ha perso 2-1 con un Città di Paese alla ricerca di punti salvezza. I trevigiani passano al 19' con Gouba, all'11' nel giorno del suo addio al calcio la bandiera concordiese Cervesato pareggia i conti ma a 2' dalla fine una punizione di Marchesin segna la resa.

Infine un Noventa senza più obiettivi concreti incappa in una sconfitta in quel di Caerano. Dopo tre vittorie di fila si fermano i neroverdi, i quali ieri era anche andati in vantaggio con un colpo di testa di Pignata. La rete di Scappin e la doppietta di Piovesan condannano però la squadra di Vianello.