Promozione, la Julia Sagittaria cade con l'Union QdP

JULIA SAGITTARIA - UNION QDP 1-3

GOL: pt 21’ Schievenin, pt 40’ Schievenin, st 8’ A. Martina, st 25’ Costa,

JULIA SAGITTARIA: Biasin, Turchetto, Lena, Basso (st 25’ Valerio), Sartori, Flaborea, Morassut (st 20’ Sutto), Prampolini (st 1’ Gerolin), Costa, Fiorin (st 12’ Rocco), Turlan (st 11’ Facca). All. Giro.

UNION QDP: Merotto, Ceccotti, Mognon, Andreola (st 28’ Chiesurin), Grava, G. Martina, Zanchetta (st 9’ Simoni) , A. Martina (st 32’ Grosso), Bressan, Schievenin (st 32’ Tollardo). All. Binotto.

ARBITRO: Borsatto di Treviso

NOTE: ammoniti Simoni, Costa, Gerolin, Chiesurin. Recuperi: pt 1’, st 3’

Brutto scivolone casalingo al cospetto di Union QDP al quale la Julia Sagittaria ha concesso la prima vittoria stagionale. Primo tempo da dimenticare. Al 17’, al primo vero affondo trevigiano, Schievenin fa tremare la traversa con un sinistro da dentro l’area. Il campanello d’allarme non scuote i nerazzurri. Anzi, col passare dei minuti viene persa anche la supremazia in mezzo al campo, andando sovente in affanno in difesa davanti alle scorribande del quasi incontenibile Schievenin, il quale rompe ogni equilibrio al 21’ fulminando da distanza ravvicinata Biasin, mentre al 40’, sfruttando un errore di Turchetto, raddoppia con un preciso diagonale a filo d’erba. La reazione nerazzurra prende subito corpo, ma prima Costa si vede negare il gol da un intervento d’istinto coi piedi del portiere Merotto, quindi, è Flaborea, al 42’, sugli sviluppi di un cross dalla destra, ad incornare di un niente oltre la traversa. la Julia inizia a spron battuto la ripresa, aggredisce i portatori di palla, ma alla prima occasione sono i trevigiani a mettere il sigillo sulla partita con una conclusione da posizione decentrata di A. Martina che toglie le ragnatele dall’incrocio dei pali alla sinistra di Biasin. La Julia, ad ogni modo, non demorde. Merotto compie un altro miracolo su Facca, quindi, al 25’, Costa trova la rete della speranza con una conclusione a giro leggermente deviata da un difensore. Gli ultimi venti minuti sono a senso unico nella metà del campo trevigiana, ma il muro dell’Union Qdp resiste.