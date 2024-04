Promozione, la Julia Sagittaria è a un passo dalla vittoria del campionato

Bastano solo tre punti alla Julia Sagittaria per festeggiare la vittoria del torneo di Promozione: i nerazzurri, in caso di successo domenica con il Montello, festeggerebbero la matematica promozione in Eccellenza. A quattro giornate dalle fine la squadra di mister Tomas Giro è infatti al comando con 10 punti di vantaggio sul Borgo Valbelluna e, mantenendo questo distacco, sarebbe campione. Chiaramente dipenderà anche dal risultato dei bellunesi, impegnati con il Villorba, ma in ogni caso con una vittoria la Julia si toglierebbe ogni dubbio. L'avversario di domenica in ogni caso non arriverà a Concordia tanto per fare presenza: i trevigiani sono in piena lotta salvezza e domenica scorsa hanno battuto 3-0 l'Union Pro.

I nerazzurri dopo 26 giornate sono primi con 58 punti grazie a 17 vittorie, 7 pareggi e appena 2 sconfitte. I gol fatti sono 54 mentre quelli subiti 17, ovvero miglior attacco e miglior difesa del campionato: numeri che indiscutibilmente segnano il dominio della Julia Sagittaria. Inoltre il capocannoniere del girone è Marco Facca con 17 reti, arciere dei nerazzurri.

La Julia Sagittaria è così pronta a festeggiare il ritorno in Eccellenza dopo ben 11 anni di assenza: l'ultima stagione disputatata nel massimo campionato regionale è datata 2012-2013, annata al termine della quale la squadra, all'epoca denominata Città di Concordia, scese in Promozione dopo l'ultimo posto. Furono gli anni bui dei nerazzurri, passati in pochi anni dalla Serie D alla Prima Categoria. Dopo una breve riapparizione in Promozione nel 2017-2018, la società ha avuto una svolta con l'arrivo alla presidenza dell'ex calciatore nerazzurro Ciro Astarita nel 2019, sotto cui arriva subito la vittoria del campionato nell'annata interrotta dal Covid. Nei due anni successivi la Julia sfiora l'accesso all'Eccellenza arrivando due volte seconda e perdendo la finale del Trofeo Regionale di Promozione nel 2023. Ora però tutto lascia presagire un epilogo diverso per una squadra che, partita come un diesel nei primi due mesi, da novembre in poi ha impresso una marcia che nessun'altra squadra ha saputo reggere alla lunga.