Promozione, la Julia Sagittaria rinforza l'attacco con Davide Costa

La Julia Sagittaria ufficializza l’ingaggio di Davide Costa dal Portogruaro.

Il giocatore, classe 2000, alle prese con un infortunio ad una mano che lo terrà lontano dai campi almeno per un altro mese e mezzo, ha scelto, dopo cinque stagioni consecutive in maglia granata, la formazione nerazzurra per la prosecuzione della sua carriera. L’attaccante, al momento, come detto, ancora infortunato, sta svolgendo sedute differenziate nell’attesa di aggregarsi quanto prima ai suoi nuovi compagni